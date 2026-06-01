'वेलकम टू द जंगल' में रीक्रिएट हुआ 'ऊंचा लंबा कद' गाना, अक्षय संग झूमी दिशा पाटनी

लेखन ज्योति सिंह 12:49 pm Jun 01, 202612:49 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' इस महीने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। फिल्म का टीजर और 2 गाने पहले ही यूट्यूब पर धमाल मचा चुके हैं। अब निर्माताओं ने तीसरा गाना 'ऊंचा लंबा कद' जारी कर दिया है, जो 'वेलकम' (2007) का लोकप्रिय गाना था। तीसरी किस्त में इस गाने को रीक्रिएट किया गया है, जिसमें अक्षय के साथ दिशा पाटनी डांस का तड़का लगा रही हैं। गाना यूट्यूब पर जारी हो गया है।