'जॉली LLB 3' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, पार किया 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन 21 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 53.5 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 12.5 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 20 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस फिल्म का अनुमानित बजट 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

जॉली LLB 3

फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार

'जॉली LLB 3' के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है, वहीं आलोक जैन और अजीत अंधारे ने इस फिल्म का निर्माण किया है। अक्षय और अरशद के अलावा इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि साल 2013 में आई 'जॉली LLB' में अरशद मुख्य भूमिका में थे, जबकि 'जॉली LLB 2' (2017) के हीरो अक्षय थे। तीसरे भाग में दोनों जॉली साथ आए हैं।