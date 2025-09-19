LOADING...
'जॉली LLB 3' रिव्यू: अक्षय कुमार-अरशद वारसी की फिल्म पास हुई या फेल? जनता ने बताया

लेखन नेहा शर्मा
Sep 19, 2025
01:50 pm
क्या है खबर?

पिछले काफी समय से अक्षय कुमार और अरशद वारसी फिल्म 'जॉली LLB 3' को लेकर सुर्खियों में हैं। 3 साल के इंतजार के बाद ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है। इसके पिछले दोनों भाग दर्शकों को बेहद पसंद आए थे। इस बार खास बात ये है कि फिल्म में एक नहीं, बल्कि 2 जॉली हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म देखकर सोशल मीडिया पर क्या कहा, आइए जानते हैं।

पसंद

हास्य, व्यंग्य और मनोरंजन की धमाकेदार खुराक 

फिल्म देख ज्यादातर दर्शकों ने इसे सराहा है। चाहे फिर वो कहानी हो या कलाकारों का प्रदर्शन। कॉमेडी के मोर्चे पर भी ये फिल्म दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी है। एक यूजर ने फिल्म देखकर लिखा, 'मनोरंजन के साथ-साथ एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा। मजा आ गया।' एक लिखते हैं, 'आखिर में अक्षय की जो वो स्पीच है, वो पूरी महफिल लूट ले जाती है।' एक ने लिखा, 'हास्य, व्यंग्य और मनोरंजन की धमाकेदार खुराक।'

भिडंत

लोगों को रास आई अक्षय और अरशद की नोक-झोंक

फिल्म देख कुछ लोगों को अक्षय और अरशद की नोक-झोंक पसंद आ रही है तो कुछ का कहना है कि फिल्म में किसानों की जमीन हड़पने और उनकी आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे को मजेदार अंदाज में उठाया गया है। जिस तरह से गंभीर दृश्यों को कॉमेडी के तड़के के साथ मनोरंजक बनाया गया है, वो काबिल-ए-तारीफ है। भावनाओं से भरपूर ये फिल्म हंसाते-हंसाते एक संदेश दे जाती है। इसके डायलॉग भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

फिल्म को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया

एक्टिंग

सौरभ शुक्ला लूट रहे जमकर वाहवाही

अभिनय के मामले में तो हर कलाकार ने कमाल कर दिया है। अक्षय और अरशद दोनों ही तारीफ के हकदार हैं, लेकिन जनता का ये भी मानना है कि सीमा बिस्वास और सौरभ शुक्ला उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। खासकर सौरभ की जजगिरी और उनके पंच लोगों को खूब गुदगुदा रहे हैं। उधर कुछ ने तो ये तक कह दिया कि फिल्म का असली आकर्षण सौरभ ही हैं। वो 'जॉली LLB 3' में सब पर भारी हैं।

निष्कर्ष

'जॉली LLB 3' देख उछल पड़े दर्शक

हुमा कुरैशी, गजराज राव और अमृता राव के सधे हुए अभिनय की भी तारीफ हो रही है। उधर कुछ लोग क्लाइमैक्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुल मिलाकार 'जॉली LLB 3' देख दर्शक उछल पड़े हैं और इसे चारों ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों का कहना है कि सिनेमाघरों से बाहर निकलने के बाद भी ये फिल्म चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। 2 घंटे 37 मिनट की इस फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर हैं।