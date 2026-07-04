प्रियदर्शन की फिल्म 'विक्ड सनी' तैयार, अब तक के सबसे मजेदार अवतार में दिखेंगे अक्षय कुमार

किरदार

हालिया कॉमेडी फिल्मों से अलग होगा अक्षय का जलवा

'विक्ड सनी' में अक्षय एक बेहद अनोखे और मजेदार कॉमिक अवतार में नजर आएंगे, जो 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी उनकी हालिया कॉमेडी फिल्मों के किरदारों से बिल्कुल अलग होगा। प्रशंसकों के लिए अक्षय को इस तरह खुलकर धमाल मचाते हुए देखना बेहद मजेदार होने वाला है। पिछली बार अक्षय और प्रियदर्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' लेकर आए थे, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। अब दोनों फिर साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।