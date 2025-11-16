बेंगलुरु कॉन्सर्ट में गायक एकॉन के साथ बदतमीजी, फैंस ने खींची रैपर की पेंट; वीडियो वायरल

'छम्मक छल्लो' गाने वाले गायक एकॉन अपने भारत टूर 2025 के तहत 16 नवंबर को मुंबई में अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देंगे। बेंगलुरु में हुए लाइव शो से पॉप स्टार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशंसक उनके गाने के दौरान उनकी पैंट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वीडयो देख सोशल मीडिया पर लोग खूब भड़क रहे हैं और उनके प्रशंसकों को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

वीडियो प्रशंसकों की हरकत से अहसहज हुए एकॉन एक तरफ फैंस एकॉन के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर बेहद उत्साहित थे, लेकिन इसी बीच सामने आए एक वीडियो ने सबको चौंका दिया है। परफॉर्मेंस के दौरान जब एकॉन दर्शकों के बीच गाने पहुंचे तो कुछ प्रशंसकों ने उनकी पैंट खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से गायक खुद भी असहज हो गए। फैंस की इस बेहूदा हरकत का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।।

नाराजगी सोशल मीडिया पर भड़के लोग वीडियो में एकॉन अपनी पेंट संभालते और परेशान दिखे, बावजूद इसके उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और गाना गाते रहे। एक यूजर ने लिखा, 'कितने दुख की बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय गायक इनके लिए परफॉर्म कर रहा है और ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'प्लीज कह दो ये वीडियो फर्जी है।' एक कमेंट है, 'ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।' एक ने लिखा, 'क्यों भारत का नाम बदनाम कर रहे हो?'

सराहना एकॉन ने भारत को बताया था अपना दूसरा घर भारत में अपने शो से पहले एकॉन ने कहा था, "भारत ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। ये मेरे दूसरे घर जैसा है। यहां की ऊर्जा, संस्कृति, फैंस... ये सब एक अलग ही स्तर का है। मैं भारत वापस आकर और आप सभी के लिए लाइव परफॉर्म करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। ये टूर कुछ खास होने वाला है। आइए मिलकर इतिहास रचें।" एकॉन ने 9 नवंबर को दिल्ली और 14 नवंबर को बेंगलुरु में शो किया था।