आर माधवन की पिछली फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड, 5 में से बस 2 चलीं

साउथ और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आर माधवन आजकल फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं, जो सिनेमाघरों में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में उनके काम की खासतौर से तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि भले ही फिल्म के हीरो अजय देवगन हों, लेकिन असली माहौल बनाने वाले माधवन हैं और वो ही इसका मुख्य आकर्षण हैं। आइए जानें माधवन की पिछली 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।

#1 'केसरी चैप्टर 2' देशभक्ति और ऐतिहासिक घटना को लेकर बनी 'केसरी चैप्टर 2' भले ही दर्शकों को पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कोई कमाल नहीं कर पाई। जियो हॉटस्टार पर मौजूद 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 142 करोड़ रुपये कमाए थे। 'केसरी 2' 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के इर्द-गिर्द की भयावह घटनाओं को दिखाती है। फिल्म में माधवन के साथ अक्षय कुमार और अनन्या पांडे ने भी अहम भूमिका निभाई थी।

#2 'शैतान' साल 2024 में माधवन फिल्म 'शैतान' लेकर आए थे। ये फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 60 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। फिल्म में माधवन एक बार फिर अजय देवगन पर भारी पड़ गए थे। 'शैतान' के बाद अब इसका दूसरा भाग 'शैतान 2' आ रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। 'शैतान' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

#3 'धोखा: राउंड द कॉर्नर' साल 2022 में आई माधवन की इस फिल्म को समीक्षकों से तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, पर बॉक्स आफिस पर उनकी ये फिल्म फेल हो गई। 15 करोड़ रुपये की लागत में बनी ये फिल्म दुनियाभर में केवल 3 करोड़ 74 लाख रुपये जुटा पाई थी। फिल्म में माधवन के अलावा खुशाली कुमार, अपारशक्ति खुराना और दर्शन कुमार भी थे। ये फिल्म सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' के साथ रिलीज हुई थी।