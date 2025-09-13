'छम्मक छल्लो' वाले गायक एकॉन की शादी टूटी, 29वीं सालगिरह से पहले डाली तलाक की अर्जी

गायक एकॉन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो अपनी गायकी से ऐसा समा बांध देते हैं कि उन्हें सुनने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एकॉन भारत में भी लोकप्रिय हैं और यहां वो अपने गाए गाने 'छम्मक छल्लो' से मशहूर हुए, जो शाहरुख खान की फिल्म 'रा वन'' में करीना कपूर पर फिल्माया गया था। बहरहाल, एकॉन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, 52 वर्षीय गायक पत्नी टोमेका थायम से अलग हो गए हैं।

कारण आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए दी तलाक की अर्जी एकॉन की पत्नी टोमेका थायम ने तलाक के लिए अर्जी दी है। ये अर्जी उन्होंने 11 सितंबर को दी यानी अपनी 29वीं शादी की सालगिरह से महज 4 दिन पहले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे थे। उन्होंने चीजें सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब रिश्ता पटरी पर नहीं आया तो उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। एकॉन और टोमेका 15 सितंबर, 1996 में शादी के बंधन में बंधे थे।

कस्टडी किसे मिलेगी बेटी की कस्टडी? पीपल डॉट कॉम के मुताबिक, टोमेका ने अपनी अर्जी में कहा है कि एकॉन के बीच उनके मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सकता। बता दें कि एकॉन और टोमेका की एक 17 साल की बेटी है, जिसका नाम जर्नी है। टोमेका ने बेटी की संयुक्त कस्टडी की मांग की है यानी माता-पिता दोनों का ही बच्चे पर बराबर अधिकार होगा। दोनों मिलकर उसके जीवन से जुड़े फैसले लेंगे। एकॉन और टोमेका आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग हुए हैं।

लोकप्रियता एकॉन गा चुके ये 2 हिंदी गाने एकॉन ने साल 2011 में आई फिल्म 'रा.वन' के लिए 2 हिंदी गाने गाए थे। पहला 'छम्मक छल्लो', जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसमें शाहरुख और करीना कपूर थिरकते नजर आए थे। दूसरा था 'क्रिमिनल' इस गाने को एकॉन ने विशाल ददलानी और श्रुति पाठक संग मिलकर गाया था। दोनों गानों को विशाल-शेखर ने कंपोज किया था और इन्हीं गानों से एकॉन को भारत में घर-घर में जाना गया। बता दें कि एकॉन निर्माता, लेखक, बिजनसमैन और अभिनेता भी हैं।