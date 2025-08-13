रैपर बादशाह के चंडीगढ़ नाइट क्लब पर हमला, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
क्या है खबर?
रैपर बादशाह अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं। अब गायक से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक हैरान-परेशान हो जाएंगे। दरअसल, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित बुधवार तड़के एक नाइट क्लब पर हमला हुआ। यह क्लब रैपर बादशाह का है। किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है। मामले की जानकारी मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की।
रिपोर्ट
गोल्डी बराड़ के संपर्क में है आरोपी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी गोल्डी बराड़ के संपर्क में है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में भी बादशाह के नाइट क्लब पर धमाका हुआ था। बाइक पर सवार कुछ युवक देसी बम फेंककर फरार हो गए थे। इस धमाके में भी कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि क्लब के शीशे टूट गए।