रैपर बादशाह के चंडीगढ़ नाइट क्लब पर हमला (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@badboyshah)

रैपर बादशाह के चंडीगढ़ नाइट क्लब पर हमला, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

लेखन दीक्षा शर्मा 10:17 am Aug 13, 202510:17 am

क्या है खबर?

रैपर बादशाह अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं। अब गायक से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक हैरान-परेशान हो जाएंगे। दरअसल, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़﻿ के सेक्टर 26 में स्थित बुधवार तड़के एक नाइट क्लब पर हमला हुआ। यह क्लब रैपर बादशाह का है। किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है। मामले की जानकारी मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की।