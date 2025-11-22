अजय देवगन ने चली अल्लू अर्जुन वाली चाल, 'धुरंधर' के बाद अब 'रेंजर' मैदान में उतरी

दिसंबर के पहले हफ्ते फिल्म रिलीज करना बॉक्स ऑफिस के लिए फायदेमंद माना जाता है। अगले महीने इसी दौरान रणवीर सिंह की 'धुरंधर' दर्शकों के बीच आएगी। अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' और रणबीर कपूर की 'एनिमल' का भौकाल तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी दुनिया ने देखा। अब उसी जीत वाली रणनीति पर चलते हुए अजय देवगन भी अपनी दमदार एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'रेंजर' लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। उनकी इस फिल्म की रिलीज तारीख सामने आ गई है।

योजना अजय भी मौके पर चौका मारने को तैयार बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'रेंजर 4' दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिसंबर का पहला शुक्रवार हमेशा से बॉक्स ऑफिस के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है। पिछले साल इसी हफ्ते आईं 'एनिमल' और 'पुष्पा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। जहां इसी तरह अगले महीने रणवीर की 'धुरंधर' रिलीज के लिए तैयार है, वहीं अजय भी इस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि 'रेंजर' भी इसी टाइम पर धमाकेदार ओपनिंग ले सकती है।

उम्मीद बड़े पर्दे पर धमाका तय कुल मिलाकर 'रेंजर' पहले से ही 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक मानी जा रही है। स्टारकास्ट बेहद दमदार है। अजय देवगन और संजय दत्त जैसे बड़े सितारे एक साथ दिखने वाले हैं। इसका स्तर बड़ा है। कहानी एडवेंचर और थ्रिल से भरी है, जिसमें जबरदस्त एक्शन और शानदार विजुअल्स देखने को मिलेंगे। अब रिलीज डेट भी समझदारी से चुनी गई है। दिसंबर के पहले हफ्ते फिल्म को रिलीज करने से निर्माताओं को तगड़ा फायदा दिला सकता है।

धमाकेदार शुरुआत दिसंबर के पहले हफ्ते में 'एनिमल' और 'पुष्पा 2' की ब्लॉकबस्टर एंट्री दिसंबर का पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है, इसका सबसे बड़ा सबूत हैं 'पुष्पा 2' और 'एनिमल'। 'एनिमल' 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और आते ही टिकट खिड़कियों पर तूफान ले आई थी। इसने 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। उधर 'पुष्पा 2: द रूल' 5 दिसंबर, 2024 को सिनेमाघरों में उतरी और देश-विदेश में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर गई। इसने दुनियाभर में 1,800 करोड़ रुपये कमाए थे।