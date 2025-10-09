अहान पांडे और शरवरी वाघ की जोड़ी धमाल मचाने को तैयार, सामने आईं ये रोचक जानकारियां

अहान पांडे और शरवरी वाघ की जोड़ी धमाल मचाने को तैयार, सामने आईं ये रोचक जानकारियां
क्या है खबर?
'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। प्रशंसक उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ के होने की चर्चा है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म पर ताजा अपडेट आया है। बताया गया है कि ये एक्शन-रोमांस से भरपूर फिल्म होगी। अहान और शरवरी ब्रिटेन में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म पर और क्या अपडेट है, आइए जानते हैं।
बयान
फिल्म को लेकर बाहर आई ये बात
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े सूत्र ने बताया, "अली अब्बास अगली फिल्म अहान और शरवरी के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसकी शूटिंग अगले साल मार्च, 2026 से शुरू की जाएगी। अहान और शरवरी की जोड़ी वाली ये फिल्म पहले से प्रशंसकों को उत्साहित कर रही है। अली अब्बास एक बार फिर आदित्य चोपड़ा के साथ निर्देशक के तौर पर अपनी एक्शन-रोमांस फिल्म पर काम शुरू कर रहे हैं।"
फिल्म
5वीं बार साथ में करेंगे फिल्म
अली अब्बास 'टाइगर जिंदा है', 'गुंडे', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' और 'सुल्तान' जैसी हिट फिल्में बनाकर वह पहले ही प्रशंसकों से वाहवाही लूट चुके हैं। अब वो 5वीं बार यशराज फिल्म्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि अहान इस वक्त अपनी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' की सफलता का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ शरवरी आगामी फिल्म 'अल्फा' की तैयारी में जुटी हुई हैं। यशराज स्पाई यूनिवर्स की इस 7वीं किस्त में आलिया भट्ट भी हैं।