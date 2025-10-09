रश्मि देसाई के पूर्व पति नंदीश संधू ने की सगाई, मंगेतर संग साझा कीं रोमांटिक तस्वीरें
क्या है खबर?
टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई के पूर्व पति और अभिनेता नंदीश संधू की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी है। यही नहीं उन्होंने सगाई भी कर ली है। इस बात की जानकारी नंदीश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए दी है। नंदीश ने पहली बार अपने प्रशंसकों को अपनी मंगेतर से रूबरू करवाया है। उनके पोस्ट पर चाहने वाले भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। बता दें कि नंदिश और रश्मि का तलाक 2016 में हुआ था।
बधाई
नंदीश को सितारों ने दी बधाई
नंदीश ने मंगेतर कविता बनर्जी के साथ सगाई की तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में दोनों ने अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाई है। कैप्शन में लिखा, "हाय पार्टनर..." साथ में अंगूठी का इमोजी साझा किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जल्द शादी कर सकते हैं। नंदीश को कृष्णा कौल, टीना दत्ता, ऐश्वर्या खरे और आकांक्षा पुरी समेत कई सितारों ने टिप्पणी कर उन्हें बधाई दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
October 9, 2025
ट्विटर पोस्ट
नंदीश संधू ने की सगाई
October 9, 2025