रश्मि देसाई के पूर्व पति नंदीश संधू ने की सगाई, मंगेतर संग साझा कीं रोमांटिक तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 06:13 pm Oct 09, 202506:13 pm

क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई के पूर्व पति और अभिनेता नंदीश संधू की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी है। यही नहीं उन्होंने सगाई भी कर ली है। इस बात की जानकारी नंदीश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए दी है। नंदीश ने पहली बार अपने प्रशंसकों को अपनी मंगेतर से रूबरू करवाया है। उनके पोस्ट पर चाहने वाले भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। बता दें कि नंदिश और रश्मि का तलाक 2016 में हुआ था।