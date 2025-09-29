दिलजीत दोसांझ ने गायक राजवीर जवंदा के लिए की अपील, मंच से वायरल हो रहा वीडियो
क्या है खबर?
पंजाबी गायक राजवीर जवंदा मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। 27 सितंबर को वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस हादसे में उनके सिर और रीढ़ ही हड्डी में गंभीर चोट आई है। अब मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने राजवीर के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। हांगकांग में अपने कार्यक्रम को बीच में रोककर दिलजीत ने प्रशंसकों से गुजारिश की है कि वो अपनी दुआओं में राजवीर को शामिल करें।
बयान
राजवीर को लेकर क्या बोले दिलजीत?
दिलजीत ने मंच से प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा, "कृपया राजवीर जवंदा के लिए दुआ करें। दुआओं में असर होता है। उन्हें जल्द स्वस्थ होकर मंच पर लौटना चाहिए। वो बहुत अच्छे गायक हैं।" भावुक हुए दिलजीत ने राजवीर की तारीफ की और बताया कि कैसे एक युवा गायक विवादों से दूर रहा है। दिलजीत ने कहा, "जब आप किसी के लिए सच्चे मन से दुआ करते हैं तो ऊपरवाला आपकी दुआओं को जरूर पूरा करता है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
During a show in Hong Kong, @diljitdosanjh said from the stage, "All my fans should pray for Rajveer Veer. May he recover as soon as possible."— Ashraph Dhuddy (@ashraphdhuddy) September 29, 2025
Diljit said, "Prayers have great power. Rajveer is my brother and he sings very well." #rajvirjawanda #punjabnews #breakingnews pic.twitter.com/IjMn3AA6of
हादसा
राजवीर की हालत नाजुक
राजवीर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है। राजवीर शनिवार, 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे। वो बद्दी से शिमला जा रहे थे। डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट बताई और कहा कि कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्पताल में गायक को देखने पहुंचे और उनका हालचाल जाना।