दिलजीत दोसांझ ने गायक राजवीर जवंदा के लिए की अपील, मंच से वायरल हो रहा वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 02:45 pm Sep 29, 202502:45 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। 27 सितंबर को वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस हादसे में उनके सिर और रीढ़ ही हड्डी में गंभीर चोट आई है। अब मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने राजवीर के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। हांगकांग में अपने कार्यक्रम को बीच में रोककर दिलजीत ने प्रशंसकों से गुजारिश की है कि वो अपनी दुआओं में राजवीर को शामिल करें।