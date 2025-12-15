पंकज त्रिपाठी और प्रियदर्शन 15 साल बाद करेंगे कॉमेडी का धमाका, 'हेरा फेरी' को सीधी टक्कर

'हेरा फेरी 3' की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब खबर है कि पंकज त्रिपाठी और निर्देशक प्रियदर्शन 15 साल बाद एक कॉमेडी फिल्म के लिए फिर साथ आने वाले हैं। पंकज, जो हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'द परफेक्ट फैमिली' के चलते सुर्खियों में रहे, इस नई फिल्म के साथ दर्शकों को हंसी और मनोरंजन का डोज देने की पूरी तैयारी में हैं। फिल्म में पंकज की दमदार कॉमिक टाइमिंग देखने को मिलेगी।

चर्चा 'हेरा फेरी 3' से जुड़ा था पंकज का नाम पंकज और प्रियदर्शन ने साल 2010 में फिल्म 'आक्रोश' में साथ काम किया था। अजय देवगन और अक्षय खन्ना इसमें मुख्य भूमिका में थे। कुछ महीने पहले प्रशंसक कयास लगाने लगे थे कि पंकज, प्रियदर्शन की फिल्म 'हेरा फेरी 3' में बाबूराव का किरदार निभा सकते हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई थी, जब पहली बार परेश रावल ने इस प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला किया था। हालांकि, बाद में परेश ने फिल्म में वापसी कर ली थी।

पुष्टि पंकज के साथ फिल्म पर प्रियदर्शन ने लगाई मोहर मिड डे से बात करते हुए प्रियदर्शन ने कहा कि वो पंकज के साथ एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने बताया, "इतने सालों बाद हमें फिर साथ काम करने का मौका मिला है। इस फिल्म में पंकज एक प्यारा और मजेदार किरदार निभाएंगे। इसके अलावा फिल्म में उनके साथ 2 और कलाकारों को भी लिया जाएगा। ये फिल्म पूरी तरह हंसी-मजाक वाली होगी, बिल्कुल वैसे ही, जैसा हंसी-ठिठोली वाला माहौल 'हंगामा' और 'हेरा फेरी' में देखने को मिला था।"

सराहना पंकज की तारीफ करने से नहीं चूके निर्देशक प्रियदर्शन बोले, "पंकज आज के समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं और उनके साथ फिर से काम करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मैं फिलहाल इस फिल्म की कहानी लिख रहा हूं और जैसे ही वो फाइनल हो जाएगी, मैं इसके लिए बाकी 2 कलाकारों से बातचीत करूंगा।" निर्देशक ने ये भी बताया कि 'भूत बंगला' और 'हैवान' का शूट निपटाने के बाद अगले साल मई में पंकज वाली फिल्म की शूटिंग शुरू होगी।

