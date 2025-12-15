'किस किसको प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'किस किसको प्यार करूं 2' को वीकेंड का फायदा मिला या नहीं? यहां देखिए कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:42 am Dec 15, 202510:42 am

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' ने 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। पहले ही दिन इसे दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। नतीजा यह रहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन उम्मीद के मुताबिक कमाई न कर सकी। बहुत से लोगों ने यह तक नसीहत दे डाली कि कपिल को फिल्में नहीं, सिर्फ अपने कॉमेडी शो पर ध्यान देना चाहिए। खैर, आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए वीकेंड कैसा रहा।