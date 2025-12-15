'किस किसको प्यार करूं 2' को वीकेंड का फायदा मिला या नहीं? यहां देखिए कमाई
क्या है खबर?
कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' ने 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। पहले ही दिन इसे दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। नतीजा यह रहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन उम्मीद के मुताबिक कमाई न कर सकी। बहुत से लोगों ने यह तक नसीहत दे डाली कि कपिल को फिल्में नहीं, सिर्फ अपने कॉमेडी शो पर ध्यान देना चाहिए। खैर, आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए वीकेंड कैसा रहा।
कारोबार
'किस किसको प्यार करूं 2' कछुए की चाल से बढ़ रही आगे
फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 2.85 करोड़ का कारोबार किया है। फिल्म ने शनिवार को 2.5 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि पहले दिन 1.85 करोड़ में सिमट कर रह गई थी। इन 3 दिनों में 'किस किसको प्यार करूं 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 7.20 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
तुलना
इस बार कपिल का जादू पड़ा फीका
कपिल की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' साल 2015 में रिलीज हुई थी। 10 साल बाद निर्माता सीक्वल लेकर आए लेकिन यह पिछली बार की तरह दर्शकाें को लुभाने में बुरी तरह फेल रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, पहली किस्त ने रिलीज के पहले दिन 10.20 करोड़, दूसरे दिन 8.60 करोड़ और तीसरे दिन 10 करोड़ रुपये कमाए थे। इन आंकड़ों को देखा जाए तो 'किस किसको प्यार करूं 2' अपनी कमाई में बहुत ही पीछे है।