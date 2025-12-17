'एवेंजर्स डूम्सडे' के बाद 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर लीक, फिर बर्बाद हुई मेहनत 

LOADING...
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर लीक

लेखन ज्योति सिंह
Dec 17, 2025
10:37 am
क्या है खबर?

'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर, जिसे 'अतवार: फायर एंड एश' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, वह पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया। अब यह लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक और बहुप्रतीक्षित फिल्म के साथ ऐसा हुआ है। टॉम हॉलैंड की चर्चित फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' कथित तौर पर पायरेसी और लीक का शिकार हो गई है। फिल्म का पहला ट्रेलर, आधिकारिक रिलीज के पहले सोशल मीडिया पर ऑनलाइन साझा हो चुका है।

कार्रवाई

निर्माताओं ने लीक मामले में तुरंत की कार्रवाई

ई-टाइम्स के मुताबिक, फिलम 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के ट्रेलर लीक होने से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। निर्माताओं ने लीक मामले के एक घंटे के अंदर ही कॉपीराइट उल्लंघन के लिए वीडियो हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे अटकलें लगने लगीं कि वायरल फुटेज असली थी। बताया जाता है कि लीक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के ट्रेलर को डेस्कटॉप कंप्यूटर पर चलते हुए फिल्माया गया था। क्लिप के कुछ दृश्य धुंधले जरूर थे, लेकिन आवाज क्लियर थी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए लीक ट्रेलर

रिलीज

जानिए कब रिलीज होगी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

लीक ट्रेलर के मुताबिक, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में अभिनेत्री सैडी सिंक को विलेन के किरदार में देखा जाएगा। कुछ लोगों ने कयास लगाए हैं कि सैडी को जीन ग्रे की भूमिका में देखा जाएगा। इसके अलावा, पीटर को अपनी शक्तियां वापस लाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जाएगा। निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पहले पूरी की है, और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम जारी है। 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

