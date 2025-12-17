'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर लीक

'एवेंजर्स डूम्सडे' के बाद 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर लीक, फिर बर्बाद हुई मेहनत

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Dec 17, 202510:37 am

क्या है खबर?

'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर, जिसे 'अतवार: फायर एंड एश' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, वह पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया। अब यह लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक और बहुप्रतीक्षित फिल्म के साथ ऐसा हुआ है। टॉम हॉलैंड की चर्चित फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' कथित तौर पर पायरेसी और लीक का शिकार हो गई है। फिल्म का पहला ट्रेलर, आधिकारिक रिलीज के पहले सोशल मीडिया पर ऑनलाइन साझा हो चुका है।