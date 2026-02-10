इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फिर बढ़ी मुश्किल, बच्चों में लत लगाने का आरोप

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बच्चों को लत लगाने का मुकदमा दर्ज हुआ है

क्या है खबर?

दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजिल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसमें मेटा के इंस्टाग्राम और गूगल के यूट्यूब पर जानबूझकर बच्चों को उपयोग का आदी बनाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस मुकदमे में पहले टिक-टॉक और स्नैपचैट का नाम भी शामिल था, लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया।