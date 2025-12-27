सलमान खान ने सेना की वर्दी में जमाया रौब, आया 'बैटल ऑफ गलवान' का दमदार टीजर

सलमान खान के जन्मदिन पर उनके फैंस को हमेशा किसी न किसी बड़े धमाके का इंतजार रहता है और उनका 60वां जन्मदिन भी खास रहा, क्योंकि सलमान की बहुप्रतीक्षित फिल्म ' बैटल ऑफ गलवान ' का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसका इंतजार खासतौर से उनके प्रशंसकों को बेसब्री से था। इस फिल्म के लिए सलमान काफी वक्त से मेहनत में जुटे हुए हैं। अब फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है और टीजर भी रिलीज कर दिया गया है।

टीजर "मौत सामने खड़ी हो तो उसे सलाम करना सीखो" टीजर की शुरुआत में सलमान का एक दमदार डायलॉग सुनाई देता है, जो देशभक्ति की भावना जगा देता है। वो जवानों को संबोधित कर कहते हैं कि अगर जख्म मिले तो उसे मेडल की तरह अपनाओ और अगर मौत सामने खड़ी हो तो उसे सलाम करना सीखो। फिर सलमान बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय के नारों के साथ माहौल को और जोशीला बना देते हैं। टीजर में एक जबरदस्त देशभक्ति गीत भी है।

टीजर सेना की वर्दी में खूब जमे सलमान सलमान टीजर में सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। गंभीर और भावनाओं से भरे उनके दमदार अंदाज ने एक बार फिर दिल जीत लिया है। टीजर में युद्ध की सख्त और वास्तविक परिस्थितियों को दिखाया गया है, खासकर ऊंचाई वाले और कठिन इलाकों में होने वाली लड़ाई को। उधर हिमेश रेशमिया का बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टेबिन बेन की आवाज ने टीजर को और असरदार बना दिया है। फिल्म के टीजर ने आते ही सबका ध्यान खींच लिया है।

किरदार कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में नजर आएंगे सलमान सलमान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे। 'बैटल ऑफ गलवान' साल 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है। कुछ वक्त पहले फिल्म से सलमान की पहली झलक सामने आई थी, जिसमें उनके चेहरे पर खून के धब्बे दिख रहे थे। इस फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया हैं। पहली बार इसमें सलमान संग चित्रांगदा सिंह दिखेंगी। सलमान के दमदार अवतार वाले इस धमाकेदार टीजर ने फिल्म की रिलीज को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।

