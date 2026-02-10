उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने पर पत्रकार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पत्रकार गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 11:03 am Feb 10, 202611:03 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार की पहचान मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के निवासी पवन तिवारी के रूप में हुई हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी की कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ तस्वीर पोस्ट की थी। बताया जा रहा है कि पत्रकार तिवारी एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए बलिया आए हुए थे।