आलिया भट्ट और शरवरी की 'अल्फा' की रिलीज तारीख आगे खिसकी, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और शरवरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है, जो लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जो इस साल 25 दिसंबर, 2025 में रिलीज होने को तैयार थी। अब नई जानकारी आई है कि निर्माताओं ने 'अल्फा' की रिलीज तारीख को आगे खिसका दिया है। निर्माताओं के अचानक इस कदम को उठाने के पीछे बड़ा कारण है, आइए जानते हैं।
रिलीज
मार्च के महीने में दस्तक देगी 'अल्फा'
निर्माताओं की ओर से जारी किए गए पोस्ट में 'अल्फा' की नई तारीख का ऐलान किया गया है। अब यह फिल्म अगले साल 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म की पोस्ट-प्रोडक्शन टीम को VFX पूरा करने के लिए अभी समय चाहिए। इस वजह से रिलीज तारीख आगे की गई है। अब 'अल्फा' की टक्कर, यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' (19 मार्च) और राम चरण की पेड्डी (26 मार्च) से हाेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
IT'S OFFICIAL... ALIA BHATT - SHARVARI: YRF SHIFTS 'ALPHA' TO NEXT YEAR... #YRFSpyUniverse's first female-led spy film, #Alpha, will now release on 17 April 2026.— taran adarsh (@taran_adarsh) November 3, 2025
The post-production team needs additional time to complete the VFX, leading to the revised release date.… pic.twitter.com/2Ika67gqSX