'अल्फा' की रिलीज तारीख आगे खिसकी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aliaabhatt)

आलिया भट्‌ट और शरवरी की 'अल्फा' की रिलीज तारीख आगे खिसकी, जानिए क्या है वजह

लेखन ज्योति सिंह 03:32 pm Nov 03, 202503:32 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्‌ट और शरवरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है, जो लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जो इस साल 25 दिसंबर, 2025 में रिलीज होने को तैयार थी। अब नई जानकारी आई है कि निर्माताओं ने 'अल्फा' की रिलीज तारीख को आगे खिसका दिया है। निर्माताओं के अचानक इस कदम को उठाने के पीछे बड़ा कारण है, आइए जानते हैं।