पवित्रा पुनिया की जिंदगी में फिर लौटा प्यार

एजाज खान से ब्रेकअप के बाद पवित्रा पुनिया की जिंदगी में फिर लौटा प्यार, जानिए कौन

लेखन ज्योति सिंह 04:16 pm Oct 21, 202504:16 pm

क्या है खबर?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री और 'बिग बॉस 14' का हिस्सा रह चुकीं पवित्रा पुनिया की जिंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी है। अभिनेत्री ने अपने नए हमसफर के साथ दिवाली का त्योहार भी मनाया है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद हालिया इंटरव्यू में कर दिया है। बता दें कि सलमान खान के शो में पवित्रा और टीवी अभिनेता एजाज खान एक-दूसरे के करीब आए थे। दोनों ने सगाई भी की, लेकिन बाद में यह रिश्ता टूट गया।