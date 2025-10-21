एजाज खान से ब्रेकअप के बाद पवित्रा पुनिया की जिंदगी में फिर लौटा प्यार, जानिए कौन
क्या है खबर?
टीवी की मशहूर अभिनेत्री और 'बिग बॉस 14' का हिस्सा रह चुकीं पवित्रा पुनिया की जिंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी है। अभिनेत्री ने अपने नए हमसफर के साथ दिवाली का त्योहार भी मनाया है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद हालिया इंटरव्यू में कर दिया है। बता दें कि सलमान खान के शो में पवित्रा और टीवी अभिनेता एजाज खान एक-दूसरे के करीब आए थे। दोनों ने सगाई भी की, लेकिन बाद में यह रिश्ता टूट गया।
बयान
पवित्रा को मिल गया नया प्यार
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पवित्रा ने पुष्टि करते हुए कहा, "हां, मुझे नया प्यार मिल गया है, और इस साल दिवाली मेरे लिए और ज्यादा खास है, क्योंकि मैं इसे उनके परिवार के साथ मनाऊंगी। मैं विदेश जाऊंगी क्योंकि वो और उनका परिवार वहीं है।" अभिनेत्री ने आगे कहा, "मुझे थोड़ा दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पाऊंगी, लेकिन उनके साथ समय बिताने के लिए काफी उत्साहित भी हूं।"
परिचय
जानिए कौन हैं पवित्रा के नए हमसफर
पवित्रा ने अपने नए हमसफर के बारे में बात करते हुए कहा कि वह कोई अभिनेता नहीं हैं। उन्होंने कहा, "वह अमेरिका का एक व्यवसायी हैं, अभिनेता बिल्कुल नहीं। एक बेहतरीन इंसान और दयालु। हम पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में हैं, और ये सही भी लग रहा है।" काम की बात करें, तो पवित्रा को 'ये है मोहब्बतें', 'नागिन 3', 'लव यू जिंदगी' और 'सवारे सबके सपने... प्रीतो' जैसे टीवी शो में देखा गया है।