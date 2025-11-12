गोविंदा अचानक बेहोश होकर गिरे, देर रात अस्पताल में कराया गया भर्ती

गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मंगलवार देर रात उन्हें बेहोश होने के बाद मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। वो बेहोश होकर अचानक गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें दवाइयां दी गईं और फिर तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इंडिया टुडे से उनके वकील और दोस्त ललित बिंदल ने इस खबर की पुष्टि की है।

अपडेट कई टेस्ट हुए, रिपोर्ट का इंतजार जारी गोविंदा की अचानक तबीयत बिगड़ने से उनके प्रशंसक बेहद चिंतित हैं और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। ललित बिंदल ने बताया कि अभिनेता के कई टेस्ट हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी हैं। मगंलवार की रात को गोविंदा अपने घर में ही बेहोश हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टर से संपर्क किया गया और डॉक्टर की सलाह पर गोविंदा को कुछ दवाइयां दी गईं थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।

कारण पिछले साल इस वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे गोविंदा पिछले साल अक्टूबर में गोविंदा गोली लगने से बेहोश हो गए थे। उन्होंने गलती से अपनी लाइंसेंसी पिस्तौल से खुद के पैर पर गोली चला दी थी। उन्हें जुहू के पास स्थित एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां घंटों की सर्जरी के बाद उनके पैरों से बुलेट निकाली गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोविंदा ने बताया था कि वो कोलकाता में एक शो में जाने वाले थे। सुबह लगभग 5 बजे ये हादसा हुआ था।

चर्चा पत्नी सुनीता और गोविंदा का रिश्ता भी सुर्खियों में दूसरी ओर गोविंदा पत्नी सुनीता आहूजा के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सुनीता ने हाल ही में बताया था कि एक स्टार की पत्नी होना कितना मुश्किल है। उन्होंने अपनी शादी और गोविंदा की पिछली गलतियों पर बात की थी। ये भी कहा कि वो अगले जन्म में गोविंदा को अपना पति नहीं बनाना चाहतीं। सुनीता ने कहा था कि एक स्टार की पत्नी बनने के लिए आपको एक बहुत मजबूत महिला बनना पड़ता है।