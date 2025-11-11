सिद्धांत चतुर्वेदी को मिला करियर का सबसे बड़ा किरदार, इस दिग्गज निर्देशक की बायोपिक लगी हाथ

बॉलीवुड के युवा अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी अपने करियर के सबसे बड़े रोल के लिए तैयार हैं। वो जल्द ही उस दिग्गज निर्देशक की बायोपिक में नजर आने वाले हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये सिद्धांत की अब तक की सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण भूमिका बनने जा रही है, जो यकीनन उनके करियर की दिशा और दशा दोनों बदलकर रख देगी। फिल्म में फरदीन खान भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं।

बड़ा मौका वी शांताराम की सिनेमाई विरासत को पर्दे पर जिंदा करेंगे सिद्धांत बॉलीवुड भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और दूरदर्शी फिल्म निर्माता वी शांताराम काे सम्मानित करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को वी शांताराम के बेटे किरण शांताराम बना रहे हैं। ये फिल्म महान फिल्म निर्माता की अमर विरासत को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी। बड़ी बात ये है कि मुख्य भूमिका यानी वी शांताराम का सफरनामा पर्दे पर उतारने के लिए सिद्धांत को चुना गया है, जो शर्तिया सिद्धांत के करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

लुक टेस्ट सिद्धांत ने करवा लिया लुक टेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म की पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित है और वी. शांताराम की विरासत को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। सिद्धांत ने फिल्म के लिए अपना लुक टेस्ट करवा लिया है और उनकी शक्ल वी शांताराम से काफी मिलती-जुलती है। फिल्म की शूटिंग अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। फिल्म में 3 अभिनेत्रियों को लिया जाएगा, क्योंकि शांताराम ने 3 शादियां की थीं।

उत्साह अपनी नई भूमिका को लेकर उत्साहित सिद्धांत सिद्धांत फिल्म में वी शांताराम का किरदार निभाएंगे। शांताराम वो महान फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने 'दो आंखें बारह हाथ', 'झनक झनक पायल बाजे' और 'नवरंग' जैसी कई कालजयी फिल्में बनाईं और भारतीय सिनेमा की जड़ें विदेशों में भी मजबूत कीं। सिद्धांत को इस किरदार के लिए शारीरिक रूप से बदलाव कराना होगा। वो अपने करियर की इस सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित भूमिका को निभाने के लिए कमर कस चुके हैं। सिद्धांत इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित और रोमांचित हैं।