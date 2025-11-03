गोविंदा के कथित अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा बोलीं- जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती...
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा खबरों में आ जाते हैं। कुछ महीने पहले अफवाह आई थी कि पत्नी सुनीता आहूजा उनसे तलाक लेने वाली हैं। चर्चा थी कि गोविंदा का कथित अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से सुनीता ने उनसे अलग होने का फैसला लिया है। बाद में, गणेश उत्सव के मौके पर दोनों ने एक साथ आकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। अब सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर पर प्रतिक्रिया दी है।
बयान
महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्र रहने की कही बात
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनीता ने कहा, "मैंने मीडिया से कई बार कहा है कि मैंने भी ऐसा सुना है, लेकिन जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती या रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने सुना है कि वह एक मराठी अभिनेत्री है।" सुनीता ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पति बार-बार मांगने पर पैसा देता है, लेकिन आपकी कमाई अपनी है।
मांग
सुनीता ने गोविंदा से की है बड़ी मांग
पॉडकास्ट में सुनीता ने बताया कि वह बेटे यश और बेटी टीना के साथ 4 कमरे वाले घर में रहती हैं, और उन्होंने गोविंदा से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा, "यह घर हमारे लिए छोटा है। मैं पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहती हूं, 'चीची, मेरे लिए एक बड़ा 5 बेडरूम वाला हॉल वाला घर खरीद दो, वरना देखो तुम्हारा क्या होता है।" बता दें कि कथित तलाक या अफेयर की खबरों पर गोविंदा ने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी।