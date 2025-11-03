सुनीता आहूजा ने गोविंदा के कथित अफेयर पर प्रतिक्रिया दी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@officialsunitaahuja)

गोविंदा के कथित अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा बोलीं- जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती...

लेखन ज्योति सिंह 01:35 pm Nov 03, 202501:35 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा खबरों में आ जाते हैं। कुछ महीने पहले अफवाह आई थी कि पत्नी सुनीता आहूजा उनसे तलाक लेने वाली हैं। चर्चा थी कि गोविंदा का कथित अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से सुनीता ने उनसे अलग होने का फैसला लिया है। बाद में, गणेश उत्सव के मौके पर दोनों ने एक साथ आकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। अब सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर पर प्रतिक्रिया दी है।