कौन थे कॉमेडियन रोबो शंकर, जिनके निधन से भावुक हुए कमल हासन?
दक्षिण भारतीय सिनेमा से एक दुखद खबर सामने आई है। तमिल सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन हो गया है। 46 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह एक दिन पहले ही फिल्म के सेट पर बेहोश हुए थे, जिससे बाद उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ा। रोबो के निधन से कमल हासन गमगीन हैं। आइए जानें आखिर रोबो कौन हैं।
तुम मेरे छोटे भाई थे- कमल
कमल हासन ने लिखा, 'तुम मेरे छोटे भाई थे। तुम बस मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम चले गए, तुम्हारा काम हो गया। मेरा काम अभी अधूरा है। तुम हमारे लिए कल चले गए, इसलिए कल हमारा है।' विजय सेतुपति ने रोबो की एक तस्वीर साझा करते हुए 'RIP' लिखा। उधर कार्थी ने लिखा, 'यह देखकर दुख होता है कि समय के साथ विनाशकारी फैसले कैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक महान प्रतिभा का बहुत जल्दी निधन हो गया।'
रोबो अभिनेता होने के साथ-साथ मशहूर कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट थे। उनका जन्म मदुरै में हुआ था। उन्हें 'रोबो' नाम उनके खास रोबोट-स्टाइल डांस मूव्स की वजह से मिला था। उन्होंने साल 2000 में कई फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाए थे, लेकिन शो 'कलक्का पोवथु यारु' से उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान मिली। इसके अलावा रोबो ने 'रौथिरम', 'इधारकुठाने' , 'आसाइपट्टई बालाकुमारा' और 'वायै मूडी पेसावम', 'वेलैनु वंधुट्टा वेल्लईकरन', 'मारी' और 'विश्वसम' जैसी हिट फिल्मों में काम किया था।