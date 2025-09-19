कौन थे कॉमेडियन रोबो शंकर, जिनके निधन से भावुक हुए कमल हासन?

श्रद्धांजलि

तुम मेरे छोटे भाई थे- कमल

कमल हासन ने लिखा, 'तुम मेरे छोटे भाई थे। तुम बस मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम चले गए, तुम्हारा काम हो गया। मेरा काम अभी अधूरा है। तुम हमारे लिए कल चले गए, इसलिए कल हमारा है।' विजय सेतुपति ने रोबो की एक तस्वीर साझा करते हुए 'RIP' लिखा। उधर कार्थी ने लिखा, 'यह देखकर दुख होता है कि समय के साथ विनाशकारी फैसले कैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक महान प्रतिभा का बहुत जल्दी निधन हो गया।'