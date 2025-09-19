'मिराई' ने सातवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tejasajja123)

बॉक्स ऑफिस: 'मिराई' की कमाई की रफ्तार धीमी, सातवें दिन रहा ऐसा हाल

लेखन दीक्षा शर्मा 10:24 am Sep 19, 202510:24 am

क्या है खबर?

इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई फिल्में लगी हुई हैं। इन्हीं में से एक है 'मिराई', जिसके हीरो हैं तेजा सज्जा। यह एक्शन एडवेंचर फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरुआती 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद कामकाजी दिनों में फिल्म के कारोबार में गिरावट जारी है। अब 'मिराई' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।