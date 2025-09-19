बॉक्स ऑफिस: 'मिराई' की कमाई की रफ्तार धीमी, सातवें दिन रहा ऐसा हाल
क्या है खबर?
इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई फिल्में लगी हुई हैं। इन्हीं में से एक है 'मिराई', जिसके हीरो हैं तेजा सज्जा। यह एक्शन एडवेंचर फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरुआती 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद कामकाजी दिनों में फिल्म के कारोबार में गिरावट जारी है। अब 'मिराई' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।
कमाई
'मिराई' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मिराई' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 3.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह एक सप्ताह में फिल्म ने 65.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी 'मिराई' का खूब डंका बज रहा है। फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से अधिक कमाई कर ली है। इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
मिराई
क्या है फिल्म की कहानी?
पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनी 'मिराई' एक यंग योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे 9 पवित्र शास्त्रों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जो मनुष्यों को देवताओं में बदलने की क्षमता रखता है। 'मिराई' के निर्देशन की कमान कार्तिक गट्टामनेनी ने संभाली है। इस फिल्म में मांचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन, जयराम, जगपति बाबू, राजेंद्रनाथ जुत्शी, पवन चोपड़ा और तनजा केलर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।