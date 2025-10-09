अभिनव कश्यप बोले- सलमान खान जैसा होगा शाहरुख का हश्र, उसकी नीयत बस बटोरने की है

मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप पिछले कुछ दिनों से खूब सुर्खियों में हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दबंग' का निर्देशन कर चुके अभिनव ने पहले सलमान खान और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए और अब उन्होंने शाहरुख खान की क्लास लगाई है। अभिनव ने शाहरुख के बारे में ऐसा कुछ कह दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सुपरस्टार के प्रशंसक उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। क्या बोले अभिनव, आइए जानते हैं।

दो टूक ये बस लेना जानते हैं, देना नहीं- अभिनव बॉलीवुड ठिकाना से अभिनव ने कहा, "शाहरुख की कम्युनिटी सिर्फ लेना जानती है। देना नहीं। ये बस लेते हैं, लेते हैं और लेते हैं। शाहरुख के दुबई वाले घर को जन्नत कहते हैं, जबकि यहां वाले को मन्नत कहते हैं। इसका क्या मतलब है? आपकी सारी मन्नतें यहीं कुबूल होती हैं। वो और भी दुआएं मांगता रहता है। मैंने सुना है कि वो अपने बंगले में 2 मंजिलें और बनवा रहा है, इसलिए मांगें बढ़ रही हैं।"

सवाल "तुम्हारी जन्नत दुबई में है तो तुम भारत में क्या कर रहे?" अभिनव कहते हैं, "अगर तुम्हारी जन्नत वहां है तो वहीं रहो। तुम भारत में क्या कर रहे हो? फिर वो फिल्मों में ऐसी लाइनें बोलते हैं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। क्या बात करें इन लोगों से? इन्होंने अपने महल निर्देशक, निर्माता और आम लोगों की पहुंच से बाहर बना लिए हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि इनकी कुल संपत्ति कितनी है? क्या तुम मुझे खाना देते हो?

नीयत अभिनव बोले- नीयत शाहरुख की भी गड़बड़ ही है अभिनव यहीं नहीं रुके। उन्होंने बातचीत में आगे कहा, "शाहरुख भले ही बोलने में माहिर हों, लेकिन नीयत उसकी भी गड़बड़ ही है। सिर्फ बटोरने की है। उसने मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ गलत नहीं किया है। वो बस ये इंटरव्यू देखे और अपने में सुधार लाए, वरना सलमान खान का जो हश्र होगा, वही इसका होगा।" अभिनव की इन बातों से शाहरुख के प्रशंसकों का खून खौल रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं।