सलमान खान को निर्देशक ने बताया रूढ़िवादी मुस्लिम, कहा- उन्हें मलाइका के पहनावे से दिक्कत थी

पिछले दिनों अभिनेत्री डेजी शाह ने कहा था कि सलमान खान के मुताबिक लड़कियां जितनी ज्यादा ढकी हुई हों, उतनी सुंदर लगती हैं। उनका ये बयान खूब वायरल हुआ था। अब एक बार फिर सुपरस्टार महिलाओं के प्रति अपने इन्हीं विचारों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार उन्हें चर्चा में लेकर आए हैं 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप, जिन्होंने अपनी इस फिल्म के गाने 'मुन्नी बदनाम हुई' और मलाइका अरोड़ा के पहनावे पर बड़ा खुलासा किया।

ऐतराज सलमान को थी मलाइका के कपड़ाें से आपत्ति 'दबंग' की रिलीज को 15 साल पूरे होने वाले हैं। इस फिल्म में अरबाज खान भी अहम किरदार में थे और उनकी पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा ने 'मुन्नी बदनाम हुई' में जबरदस्त डांस किया था। उनकी मौजूदगी में ये गाना सुपर-डुपरहिट हुआ था। हाल ही में अभिनव कश्यप ने खुलासा किया कि उस समय अरबाज अपनी पत्नी मलाइका का आइटम नंबर करने को लेकर हिचकिचा रहे थे और सलमान को उनके पहनावे को लेकर खासी आपत्ति थी।

खुलासा सलमान और अरबाज बहुत रूढ़िवादी मुसलमान हैं- अभिनव इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अभिनव ने कहा, "अरबाज, मलाइका के ये गाना करने को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह बात पसंद नहीं थी कि उनकी पत्नी को आइटम गर्ल कहा जाएगा। अरबाज और सलमान, चाहे कुछ भी कहें, असल में वो बहुत रूढ़िवादी मुस्लिम हैं। मलाइका के सलमान के साथ उनके कपड़ों को लेकर भी कुछ मतभेद थे। वे चाहते हैं कि उनकी महिलाएं ढंकी-छुपी रहें, इसलिए वाे नहीं चाहते थे कि मलाइका ये आइटम सॉन्ग करें।"

फैसला मलाइका ने कहा- इसमें कुछ भी अश्लील नहीं अभिनव ने आगे कहा, 'उधर मलाइका एक मजबूत और स्वतंत्र महिला हैं। वह अपने फैसले खुद लेती हैं। जब उन्हें इस गाने का प्रस्ताव दिया गया था तो उन्होंने तुरंत हां कह दिया था। अरबाज को मनाने में थोड़ा वक्त लगा। मलाइका ने उनसे कहा कि इसमें कुछ अश्लील नहीं है, बस डांस ही तो है और गाने में सारे अपने ही लोग हैं, फिर डर किस बात का? और फिर वो गाना तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता चला गया।"

दो टूक "खान भाई बस कूल दिखते हैं, असल में हैं नहीं" अभिनव बोले कि सलमान और अरबाज चाहते ही नहीं थे कि मलाइका फिल्म के इस आइटम नंबर को करें। दोनों भाई बाहर से जितने कूल नजर आते हैं, असल में वो ऐसे हैं नहीं। निर्देशक ने बताया कि मलाइका 'छैंया छैंया' और 'होंठ रसीले' जैसे गानों के लिए बहुत मशहूर थीं। वह एक बेहतरीन डांसर हैं। जो लोग कैमरे पर कम नजर आते हैं, उन्हें देखने की लोगों में और ज्यादा जिज्ञासा होती है।