अरिजीत सिंह और एड शीरन का गाना 'सफायर' सुन मंत्रमुग्ध हुए नरेंद्र मोदी, किया ये पोस्ट

साझेदारी

प्रधानमंत्री ने वीडियो में की तारीफ

मोदी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, "एड शीरन और अरिजीत सिंह के सफायर का दिल छू लेने वाला प्रदर्शन। ये अब भारत और ब्रिटेन की सांस्कृतिक साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है।" वीडियो में मोदी और स्टार्मर को शास्त्रीय संगीत का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि 'सफायर' ब्रिटिश गायक की सिंगल एल्बम है, जिसमें अरिजीत का सहयोग है। जून, 2025 में रिलीज हुए इस गाने के बोल अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में हैं।