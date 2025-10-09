अरिजीत सिंह और एड शीरन का गाना 'सफायर' सुन मंत्रमुग्ध हुए नरेंद्र मोदी, किया ये पोस्ट
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 9 अक्टूबर को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर गायकों ने ब्रिटिश गायक-गीतकार एड शीरन और भारतीय गायक अरिजीत सिंह के गाने 'सफायर' पर प्रस्तुति दी, जो भारत-ब्रिटेन के संबंधों को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यादगार पल का लुत्फ उठाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और 'सफायर' गाने की प्रशंसा की है।
साझेदारी
प्रधानमंत्री ने वीडियो में की तारीफ
मोदी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, "एड शीरन और अरिजीत सिंह के सफायर का दिल छू लेने वाला प्रदर्शन। ये अब भारत और ब्रिटेन की सांस्कृतिक साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है।" वीडियो में मोदी और स्टार्मर को शास्त्रीय संगीत का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि 'सफायर' ब्रिटिश गायक की सिंगल एल्बम है, जिसमें अरिजीत का सहयोग है। जून, 2025 में रिलीज हुए इस गाने के बोल अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Wonderful rendition of Ed Sheeran & Arijit Singh’s Sapphire, which is a great example of India-UK cultural partnership! pic.twitter.com/aLtx5WyiXT— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025