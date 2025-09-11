आमिर खान की 'रंगीला' सिनेमाघरों में फिर हो रही रिलीज, राम गोपाल वर्मा ने दी जानकारी
क्या है खबर?
राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'रंगीला' ने रिलीज के 30 साल पूरे कर लिए हैं। आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों से सजी यह फिल्म 8 सितंबर, 1995 को रिलीज हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब 'रंगीला' एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, वो भी नए अंदाज और रंग में। निर्देशक ने खुद इस बात की जानकारी दी है।
रंगीला
अमेजन प्राइम वीडियो पर देखें फिल्म
निर्देशक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 'रंगीला' का पोस्टर साझा किया और लिखा, 'रंगीला 4K डॉल्बी में री-रिलीज हो रही है। आमिर खान, जैकी श्रॉफ, उर्मिला मातोंडकर और एआर रहमान को इसके लिए बधाई। रंग फिर से वापस आ रहे हैं।' 'रंगीला' की बात करें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में 33.45 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इसका बजट 8 करोड़ रुपये था। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
RANGEELA Re Releasing in 4 K DOLBY … CONGRATS #AamirKhan @UrmilaMatondkar @bindasbhidu @arrahman The COLOURS are COMING BACK 💐💐💐💃🏼💃🏼💃🏼 pic.twitter.com/rswDQCHs81— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 11, 2025