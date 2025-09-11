सिनेमाघरों में दोबारा देखें 'रंगीला'

आमिर खान की 'रंगीला' सिनेमाघरों में फिर हो रही रिलीज, राम गोपाल वर्मा ने दी जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 01:05 pm Sep 11, 202501:05 pm

क्या है खबर?

राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'रंगीला' ने रिलीज के 30 साल पूरे कर लिए हैं। आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों से सजी यह फिल्म 8 सितंबर, 1995 को रिलीज हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब 'रंगीला' एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, वो भी नए अंदाज और रंग में। निर्देशक ने खुद इस बात की जानकारी दी है।