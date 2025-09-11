सलमान खान और कैटरीना कैफ की 'एक था टाइगर' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज
सलमान खान और कैटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक था टाइगर' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। कबीर खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 अगस्त, 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 75 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'एक था टाइगर' ने दुनियाभर में 320 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अब करीब 13 साल बाद फिल्म 'एक था टाइगर' दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है 'एक था टाइगर'
'एक था टाइगर' को कब सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, फिलहाल इसकी तारीख सामने नहीं आई है। इस फिल्म में रणवीर शौरी, रोशन सेठ, गिरीश कर्नाड और गैवी चहल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 'एक था टाइगर' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसके बाद 2017 में इस फिल्म की दूसरी किस्त 'टाइगर जिंदा है' आई है। 2023 में इस फिल्म की तीसरी कड़ी रिलीज हुई थी।
आगामी फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में सलमान
सलमान एक ओर जहां 'बिग बॉस 19' को लेकर चर्चा में हैं, वहीं उनकी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सुर्खियों में है। अभिनेता इन दिनों लद्दाख में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है। फिल्म में सलमान की जोड़ी चित्रांगदा सिंह के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इसकी कहानी साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है।