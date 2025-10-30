मानव कौल की 'बारामूला' का ट्रेलर जारी, रोंगटे खड़े कर देगी बच्चों के अपहरण की कहानी

रिलीज

OTT पर रिलीज होगी 'बारामूला'

फिल्म 'बारामूला' की कहानी कश्मीर के बारामूला पर आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत एक जादूगर की आवाज से होती है, जो बच्चे के अचानक गायब होने का दावा करता है। अभिनेता मानव ने DSP सैय्यद रिदवान का किरदार निभाया है, जिन्हें बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ट्रेलर में कई सीन हैरान कर देने वाले आते हैं, जिन्हें देखकर दिमाग सून्न हो जाएगा। 'बारामूला' 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।