मानव कौल की 'बारामूला' का ट्रेलर जारी, रोंगटे खड़े कर देगी बच्चों के अपहरण की कहानी

मानव कौल की 'बारामूला' का ट्रेलर जारी, रोंगटे खड़े कर देगी बच्चों के अपहरण की कहानी
क्या है खबर?
मानव कौल की चर्चित फिल्म 'बारामूला' अगले महीने दर्शकों के बीच दस्तक देने को तैयार है। 30 अक्टूबर को निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। 2 मिनट 13 सेकंड के ट्रेलर की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसने लोगों को उत्साहित कर दिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आदित्य सुहास जम्भाले ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। इसका निर्माण आदित्य, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे ने मिलकर किया है।
रिलीज
OTT पर रिलीज होगी 'बारामूला'
फिल्म 'बारामूला' की कहानी कश्मीर के बारामूला पर आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत एक जादूगर की आवाज से होती है, जो बच्चे के अचानक गायब होने का दावा करता है। अभिनेता मानव ने DSP सैय्यद रिदवान का किरदार निभाया है, जिन्हें बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ट्रेलर में कई सीन हैरान कर देने वाले आते हैं, जिन्हें देखकर दिमाग सून्न हो जाएगा। 'बारामूला' 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
In this town, nothing is as it seems.— Netflix India (@NetflixIndia) October 30, 2025
Enter the world of ‘Baramulla’, out 7 November, only on Netflix.#BaramullaOnNetflix pic.twitter.com/wqCyCzRuD9