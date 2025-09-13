आमिर खान की टीम फर्जी खबर पर भड़की, रजनीकांत की 'कुली' से जुड़ा है मामला

रजनीकांत की जब भी कोई फिल्म आती है तो फैंस दीवाने हो जाते हैं। उनकी फिल्म 'कुली' को लेकर खूब हो-हल्ला मचा हुआ था। हालांकि, इसने बॉक्स पर कुछ खास कमाई नहीं की। उधर फिल्म में आमिर खान के कैमियो ने भी वाहवाही नहीं लूटी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि आमिर ने एक इंटरव्यू में 'कुली' को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। अब खुद सुपरस्टार के प्रवक्ता ने इस दावे की पोल खोल दी है।

पोस्ट क्या था वायरल पोस्ट में? सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही थी कि आमिर इस फिल्म में काम करके पछता रहे हैं। वायरल पोस्ट में कहा गया कि आमिर एक इंटरव्यू में बोले, "मैंने सिर्फ रजनी साहब के लिए कैमियो किया है। ईमानदारी से कहूं तो मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे कैरेक्टर का क्या मतलब था.।ऐसा लगा कि मैं आया। 1-2 लाइन बोली और बस फिर गायब हो गया। इस किरदार का होने का कोई मतलब नहीं था।"

पछतावा क्या सच में आमिर ने फिल्म को अपनी गलती बताया? बताया गया कि आमिर ने बातचीत में आगे कहा, "मेरा किरदार बुरी तरह से लिखा गया था। मैं रचनात्मक तौर पर फिल्म से नहीं जुड़ा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आखिर में फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी, सोचा नहीं था, लेकिन पीछे देखने पर समझ आता है कि लोग निराश हुए। ये मेरी एक बड़ी गलती थी और अब मैं आगे से सावधान रहूंगा।" जब इस इंटरव्यू की पड़ताल की गई तो ये खबर फर्जी निकली।

इनकार आमिर ने 'कुली' को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की- टीम अभिनेता ने अपनी टीम के हवाले से इस खबर को फर्जी बताया। उनके प्रवक्ता ने कहा, "आमिर ने कुली पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है। वो रजनीकांत, लोकेश कनगराज और 'कुली' की पूरी टीम का बहुत सम्मान करते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है।"

ट्विटर पोस्ट Twitter Post #AamirKhan Team Burst The FAKE NEWS;



Aamir Khan has made no negative comments about the film Coolie.



The Superstar firmly denied making any negative remarks about the recent blockbuster Coolie, which stars superstar #Rajinikanth and has been a massive success at the box… pic.twitter.com/2FNmVwNml2 — Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) September 13, 2025