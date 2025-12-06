आमिर खान को कैसे हुआ 60 की उम्र में प्यार? बोले- मुझे खुद उम्मीद नहीं थी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे 60 की उम्र में उन्हें अपने लिए फिर से सच्चा प्यार मिला। आमिर ने बताया कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस उम्र में उन्हें प्यार मिलेगा। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें प्यार का नया अनुभव कैसा लगा और पूर्व पत्नियों के साथ उनका रिश्ता कैसा है, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की।

बयान क्यों अलग होकर भी पूर्व पत्नियों से अलग नहीं हुए आमिर? हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में आमिर ने बताया कि वो कितने भाग्यशाली रहे कि उन्हें सिर्फ गौरी स्प्रैट ही नहीं, बल्कि उनकी 2 पूर्व पत्नियां किरण राव और रीना दत्ता से भी मिलने का मौका मिला। अलग होने के बावजूद आमिर के अपनी पूर्व पत्नियों रीना और किरण के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वो भले ही पति-पत्नी के रूप में अलग हो गए, लेकिन इंसान के रूप में उनके बीच रिश्ता और सम्मान कायम है।

तारीफ आमिर ने खुद को बताया खुशनसीब आमिर ने इस साल अपने 60वें जन्मदिन पर मीडिया को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी से मिलवाया था। अभिनेता बोले कि उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से किसी के प्यार में पड़ेंगे। वो मान चुके थे कि शायद उन्हें जीवन में कोई ऐसा साथी नहीं मिलेगा, लेकिन गौरी उनके जीवन में आईं और उन्होंने उनके जीवन में शांति और संतुलन ला दिया। आमिर खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें गौरी जैसी अद्भुत साथी मिलीं।

मलाल आमिर को नहीं अपनी असफल शादियाें का अफसोस आमिर ने कहा कि भले ही उनकी पिछली शादियां सफल नहीं रहीं, फिर भी उन्हें अपने जीवन में रीना दत्ता, किरण राव और अब गौरी स्प्रैट जैसी महिलाओं से मिलकर बहुत खुशी मिली। इन सभी ने उनकी जिंदगी और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद की और वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। बता दें कि गौरी बेंगलुरु की रहने वाली हैं। उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। आमिर और गौरी सालों से एक-दूसरे को जानते हैं।

