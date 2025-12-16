'सितारों के सितारे' का ट्रेलर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी आमिर खान की डॉक्यूमेंट्री
क्या है खबर?
सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' को लोगों ने खूब पसंद किया था। अब उनकी डॉक्यूमेंट्री 'सितारों के सितारे' चर्चा में हैं। खास बात ये है कि इसके तार फिल्म से ही जुड़े हैं। दरअसल, 'सितारे जमीन पर' में स्पेशल बच्चों की कहानी दिखाई गई थी। डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं बच्चों की जिंदगी के पीछे के असली सितारों को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आमिर खान प्रोडक्शन ने 'सितारों के सितारे' का ट्रेलर और रिलीज तारीख जारी कर दी है।
रिलीज
इस तारीख को रिलीज हो रही डॉक्यूमेंट्री
'सितारों के सितारे' डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर 2 मिनट 42 सेकंड लंबा है। 'सितारे जमीन पर' के स्पेशल बच्चों को उनके माता-पिता ने कैसे पाला? समाज में रहना कितना मुश्किल था? फिल्म में इन बच्चों को कैसे मौका मिला? इन सभी सवालों को डॉक्यूमेंट्री में समेटा गया है। इसके अलावा, फिल्म 'सितारे जमीन पर' के मेकिंग दृश्य भी शामिल किए गए हैं। शानिब बख्शी ने निर्देशन की कमान संभाली है। यह डॉक्यूमेंट्री 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
You met the Sitaare.— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) December 16, 2025
Now meet the reason they shine. 🌟
Watch Sitaaron Ke Sitaare in theatres on 19th December. pic.twitter.com/yf1R5RXpfK