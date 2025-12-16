'सितारों के सितारे' का ट्रेलर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी आमिर खान की डॉक्यूमेंट्री

रिलीज

इस तारीख को रिलीज हो रही डॉक्यूमेंट्री

'सितारों के सितारे' डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर 2 मिनट 42 सेकंड लंबा है। 'सितारे जमीन पर' के स्पेशल बच्चों को उनके माता-पिता ने कैसे पाला? समाज में रहना कितना मुश्किल था? फिल्म में इन बच्चों को कैसे मौका मिला? इन सभी सवालों को डॉक्यूमेंट्री में समेटा गया है। इसके अलावा, फिल्म 'सितारे जमीन पर' के मेकिंग दृश्य भी शामिल किए गए हैं। शानिब बख्शी ने निर्देशन की कमान संभाली है। यह डॉक्यूमेंट्री 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।