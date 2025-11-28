धर्मेंद्र ने निधन से पहले देखी थी बेटे की ये फिल्म, जो थी उनके बेहद करीब

धर्मेंद्र के निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहनेवालों को दुख में डुबो दिया है, लेकिन इस दर्द के बीच अब आमिर खान ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। आमिर ने बताया कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में धर्मेंद्र ने बेटे सनी देओल की आने वाली एक फिल्म देखी थी, जिसे देखकर वो बड़े खुश हुए थे। ये उनकी पसंदीदा कहानियों में से एक थी। आइए जानें कौन-सी है वो फिल्म।

खुलासा धर्मेंद्र ने आखिरी बार 'लाहौर 1947' देखी 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में आमिर ने धर्मेंद्र संग अपनी आखिरी मुलाकात को याद कर किया। आमिर ने बताया, "लाहौर 1947 हमने सनी देओल संग बनाई है। ये फिल्म मैंने धर्मेंद्र जी को दिखाई थी। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला कि उन्होंने फिल्म देखी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि धर्मेंद्र जी इसे देख पाए। ये स्क्रिप्ट उनकी सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक थी।"

पसंद धर्मेंद्र की पसंद थी 'लाहौर 1947' आमिर की बातों से साफ झलकता है कि धर्मेंद्र का इस फिल्म से एक भावनात्मक जुड़ाव था। उन्होंने इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की तरह देखा था, जो उन्हें बेहद प्रिय थी। धर्मेंद्र को हमेशा दमदार स्क्रिप्ट और मजबूत अभिनय पसंद था। 'लाहौर 1947' उन्हें खासतौर पर बेहद पसंद आई थी। इस बारे में बात करते हुए आमिर भी भावुक नजर आए, क्योंकि ये धर्मेंद्र द्वारा देखी गई आखिरी फिल्मों में से एक थी।

मुलाकात आमिर ने धर्मेंद्र से बेटे आजाद को भी मिलवाया आमिर ने बताया कि वो अपने बेटे आजाद को भी धर्मेंद्र से मिलवाने ले गए थे। वो बोले, "एक दिन मैंने आजाद से कहा कि चलो मैं तुम्हें किसी खास इंसान से मिलवाता हूं। आजाद ने धरम जी की फिल्में नहीं देखी थीं, इसलिए मैंने सोचा कि उसे खुद मिलाकर दिखाऊं कि वो कितने बड़े और अच्छे इंसान हैं। हम दोनों ने उनके साथ कई घंटे बिताए। वो वक्त सचमुच बहुत खूबसूरत था।"