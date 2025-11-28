'तेरे इश्क में' रिव्यू: कृति सैनन-धनुष ने लूटी महफिल, दर्शकों ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर

LOADING...
'तेरे इश्क में' देखने के बाद दर्शकों ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह
Nov 28, 2025
01:49 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज हो चुकी है जिसे देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इस रोमांटिक-एक्शन फिल्म में धनुष और कृति की जोड़ी पहली बार साथ नजर आई है। निर्देशक आनंद एल रॉय की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर भर-भरकर प्रशंसा मिल रही है। आलम ये है कि सिनेमाघरों में दर्शक धनुष की आशिकी पर सीटिंया बजा रहे हैं, और कृति के करियर की बेस्ट फिल्म बता रहे हैं।

अभिनय

कृति और धनुष का अभिनय जीत रहा दिल

फिल्म 'तेरे इश्क में' कृति और धनुष की जोड़ी ने जान डालने का काम किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'धनुष, तेरे इश्क में शानदार हैं। कृति सैनन का अभिनय लाजवाब है। आनंद एल रॉ इस फिल्म के जरिए अपनी वापसी कर रहे हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'धनुष और कृति सैनन का शानदार अभिनय, अद्भुत रोमांटिक, दर्द भरी कहानी। पैसा वसूल फिल्म है।'

ब्लॉकबस्टर

दर्शकों को पसंद आ रहा फिल्म का क्लाइमैक्स

कृति और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' को पहले ही दिन बेहद अच्छी शुरुआत मिल रही है। दर्शकों का कहना है कि यह ब्लॉकबस्टर है। क्लाइमैक्स भी जबरदस्त है। एक यूजर ने लिखा, 'तेरे इश्क में रिव्यू - पहला भाग ब्लॉकबस्टर, तमिल डबिंग में सर्वश्रेष्ठ।' दूसरे यूजर ने लिखा, '2025 की सबसे भावुक रोमांटिक प्रेम कहानी। रोंगटे खड़े कर देने वाले पल और BGM! क्लाइमैक्स ही फिल्म की जान है। धनुष और कृति ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया।'

भावनाएं

फिल्म देखकर भावुक हो रहे दर्शक

'तेरे इश्क में' देखने के बाद दर्शक भावुक भी हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तेरे इश्क में का दूसरा भाग, किसी भी फिल्म के लिए इतना नहीं रोया। दूसरा भाग कैमियो, उसे कहना और दीवाना दीवाना विजुअल्स के साथ आश्चर्य से भरा था। इससे बाहर आने में कई दिन लगेंगे।' दूसरे ने लिखा, 'ये फिल्म इस साल का सबसे बड़ा तूफान बनकर आई है। फिल्म में रोमांस, दर्द और प्यार भरे गाने सुनने को मिलते हैं।'

फिल्म

'तेरे इश्क में' के बारे में

कृति और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' को कुल मिलाकर दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आ रही है। निर्माताओं ने इसमें प्यार, दर्द, बेवफाई, जुनून, बदला और भावनाओं को कूट-कूटकर भरा है। ऊपर से एआर रहमान का संगीत फिल्म में जान फूंकने का काम करता है। गाने लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। फिल्म में प्रकाश राज, सुशील दहिया और माहिर मोहिउद्दीन भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं।

