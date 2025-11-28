'तेरे इश्क में' रिव्यू: कृति सैनन-धनुष ने लूटी महफिल, दर्शकों ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर

अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज हो चुकी है जिसे देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इस रोमांटिक-एक्शन फिल्म में धनुष और कृति की जोड़ी पहली बार साथ नजर आई है। निर्देशक आनंद एल रॉय की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर भर-भरकर प्रशंसा मिल रही है। आलम ये है कि सिनेमाघरों में दर्शक धनुष की आशिकी पर सीटिंया बजा रहे हैं, और कृति के करियर की बेस्ट फिल्म बता रहे हैं।

अभिनय कृति और धनुष का अभिनय जीत रहा दिल फिल्म 'तेरे इश्क में' कृति और धनुष की जोड़ी ने जान डालने का काम किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'धनुष, तेरे इश्क में शानदार हैं। कृति सैनन का अभिनय लाजवाब है। आनंद एल रॉ इस फिल्म के जरिए अपनी वापसी कर रहे हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'धनुष और कृति सैनन का शानदार अभिनय, अद्भुत रोमांटिक, दर्द भरी कहानी। पैसा वसूल फिल्म है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट 𝗗𝗵𝗮𝗻𝘂𝘀𝗵 is simply brilliant in 𝗧𝗲𝗿𝗲 𝗜𝘀𝗵𝗾 𝗠𝗲. The performance of 𝗞𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗦𝗮𝗻𝗼𝗻 is awesome.

𝗔𝗻𝗮𝗻𝗱 𝗟 𝗥𝗮𝗶 makes his comeback through this movie.#TereIshkMein#Dhanush#KritiSanon #AnandLRai — தனிக்காட்டு ராஜா™ (@itz__Sugu) November 28, 2025

ब्लॉकबस्टर दर्शकों को पसंद आ रहा फिल्म का क्लाइमैक्स कृति और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' को पहले ही दिन बेहद अच्छी शुरुआत मिल रही है। दर्शकों का कहना है कि यह ब्लॉकबस्टर है। क्लाइमैक्स भी जबरदस्त है। एक यूजर ने लिखा, 'तेरे इश्क में रिव्यू - पहला भाग ब्लॉकबस्टर, तमिल डबिंग में सर्वश्रेष्ठ।' दूसरे यूजर ने लिखा, '2025 की सबसे भावुक रोमांटिक प्रेम कहानी। रोंगटे खड़े कर देने वाले पल और BGM! क्लाइमैक्स ही फिल्म की जान है। धनुष और कृति ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट First Review #TereIshkMein :



Best Emotional Romantic Love Story of 2025. Goosebumps moments & BGM ! Climax is the Soul of the movie. #Dhanush & #KritiSanon gave Career Best performances. They both deserve Awards for this Crazy ride ! Go for it !



⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/U27pqcxBJG — Umair Sandhu (@UmairSandu) November 23, 2025

भावनाएं फिल्म देखकर भावुक हो रहे दर्शक 'तेरे इश्क में' देखने के बाद दर्शक भावुक भी हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तेरे इश्क में का दूसरा भाग, किसी भी फिल्म के लिए इतना नहीं रोया। दूसरा भाग कैमियो, उसे कहना और दीवाना दीवाना विजुअल्स के साथ आश्चर्य से भरा था। इससे बाहर आने में कई दिन लगेंगे।' दूसरे ने लिखा, 'ये फिल्म इस साल का सबसे बड़ा तूफान बनकर आई है। फिल्म में रोमांस, दर्द और प्यार भरे गाने सुनने को मिलते हैं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट #TereIshkMein

Second half 😭🔥😭🔥😭🔥🔥😭🔥 Never Cried This Much For any Movie😭🔥😭🔥



Second half was full of Surprises with Cameo, Usey Kehna & Deewana Deewana Visuals@kritisanon what an actor u are 🫡😍



Thalaivaa @dhanushkraja will take days to come out of this 😭🔥 https://t.co/FaqaGtKrLs pic.twitter.com/TyduTjtIMW — ʰʸᵖᵉᵈ ᶠᵒʳ Tere Ishk Mein (@Dhanushianoffl) November 28, 2025