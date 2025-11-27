दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में जुटा बॉलीवुड, ये रखा गया है कार्यक्रम का नाम

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में जुटा बॉलीवुड

लेखन ज्योति सिंह 05:23 pm Nov 27, 202505:23 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'ही-मैन' नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। इस दुखद खबर से पूरे देश में शोक की लहर डूब गई। फिल्मी सितारों ने अभिनेता को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए देओल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। 27 नवंबर काे मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम दिवंगत अभिनेता के आगामी जन्मदिन की याद में मनाया जा रहा है।