होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में जुटा बॉलीवुड, ये रखा गया है कार्यक्रम का नाम
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में जुटा बॉलीवुड, ये रखा गया है कार्यक्रम का नाम
लेखन ज्योति सिंह
Nov 27, 2025
05:23 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'ही-मैन' नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। इस दुखद खबर से पूरे देश में शोक की लहर डूब गई। फिल्मी सितारों ने अभिनेता को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए देओल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। 27 नवंबर काे मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम दिवंगत अभिनेता के आगामी जन्मदिन की याद में मनाया जा रहा है।

प्रस्तुति

सोनू निगम देंगे विशेष प्रस्तुति

धर्मेंद्र की प्राथना सभा को 'जिंदगी का जश्न' नाम दिया गया है। फिल्म निर्माता अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि धरम जी ने जो कमाया है, उसके लिए वे जश्न के हकदार हैं। दिवंगत अभिनेता की प्राथना सभा में, देओल परिवार के अलावा जैकी श्रॉफ, मलाइका अरोड़ा, अभय देओल और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत तमाम बॉलीवुड सितारे पहुंचे हैं। बताया जाता है कि गायक सोनू निगम अपनी मधुर आवाज से धर्मेंद्र के यादगार गानों पर प्रस्तुति देंगे।

प्राथना सभा में पहुंचते बॉबी देओल का वीडियो

सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रार्थना सभा में पहुंचे