'मेरे रहो' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'मेरे रहो' की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन दीक्षा शर्मा 07:23 pm Sep 12, 202507:23 pm

क्या है खबर?

आमिर खान एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'मेरे रहो'। आमिर इस फिल्म का निर्माण मंसूर खान के साथ मिलकर करेंगे, वहीं फिल्म के निर्देशन की कमान सुनील पांडे ने संभाली है। 'मेरे रहो' के हीरो आमिर के बेटे जुनैद खान हैं। इसमें उनकी जोड़ी साई पल्लवी के साथ बनी है। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब 'मेरे रहो' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है।