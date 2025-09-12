जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'मेरे रहो' की रिलीज तारीख का ऐलान
क्या है खबर?
आमिर खान एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'मेरे रहो'। आमिर इस फिल्म का निर्माण मंसूर खान के साथ मिलकर करेंगे, वहीं फिल्म के निर्देशन की कमान सुनील पांडे ने संभाली है। 'मेरे रहो' के हीरो आमिर के बेटे जुनैद खान हैं। इसमें उनकी जोड़ी साई पल्लवी के साथ बनी है। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब 'मेरे रहो' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है।
तारीख
12 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'मेरे रहो' को 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। पहले इस फिल्म का शीर्षक 'एक दिन' रखा गया था। खबर थी कि यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को रिलीज होगी, लेकिन अब नई रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। आमिर और मंसूर की जोड़ी इस फिल्म से 17 साल बाद सिनेमा में वापसी कर रही है। दोनों मिलकर 'मेरे रहो' के प्रोडक्शन का काम संभालेंगे।
साई
साई की पहली हिंदी फिल्म होगी 'मेरे रहो'
साई इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। अगर यह फिल्म इसी साल पर्दे पर आती है तो यह साई की पहली हिंदी फिल्म बन जाएगी। इसके बाद उन्हें रणबीर कपूर के साथ हिंदी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' में देखा जाएगा। यह फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। फिल्म का भाग दिवाली, 2026 में रिलीज किया जाएगा, वहीं फिल्म का दूसरा भाग ठीक एक बाद यानी 2027 में दिवाली के मौके पर ही दर्शकों के बीच आएगा।