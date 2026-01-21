आमिर खान का गौरी स्प्रैट के लिए बड़ा फैसला, साथ रहने के लिए छोड़ा पुराना आशियाना

आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले काफी समय से अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग नजदीकियों को लेकर चर्चा बटोर रहे आमिर ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। आमिर अब गौरी के साथ एक नए आशियाने में शिफ्ट हो गए हैं। अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल' की चर्चा के बीच आमिर ने गौरी के साथ अपने रिश्ते को एक नए पायदान पर ले जाने का फैसला किया है।

आशियाना परिवार के पास आमिर का नया ठिकाना आमिर-गौरी ने मुंबई के एक बेहद रिहायशी और आलीशान अपार्टमेंट को अपना नया ठिकाना बनाया है। ये आशियाना आमिर के परिवार के अन्य सदस्यों के घरों से ज्यादा दूर नहीं है। आमिर हमेशा से अपनी मां, बच्चों और अपनी पूर्व पत्नियों (रीना दत्ता और किरण राव) के बहुत करीब रहे हैं। लिहाजा उन्होंने नया घर चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि वो गौरी संग अपनी नई जिंदगी भी शुरू कर सकें और अपने परिवार के करीब भी रहें।

शादी वक्त पर छोड़ा शादी का फैसला आमिर ने बताया कि वो और गौरी अब साथ रह रहे हैं और एक-दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का ये नया अध्याय बहुत सुखद है। आमिर बोले, "मेरे दिल में तो मैं पहले से ही उनसे (गौरी) शादीशुदा हूं। हम दोनों एक-दूसरे को लेकर गंभीर हैं। कागजों पर मुहर कब लगेगी या शादी कब करेंगे, ये वक्त तय करेगा। इस पर फैसला हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम साथ में बहुत खुश हैं।"

परिचय गौरी स्प्रैट कौन हैं? गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं और वो आमिर के प्रोडक्शन हाउस में बतौर सीनियर क्रिएटिव काम करती हैं। वो एक 6 साल के बेटे की मां भी हैं। आमिर और गौरी की मुलाकात काम के दौरान हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। आमिर ने इंटरव्यू में गौरी की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनकी जिंदगी में स्थिरता और खुशियां लेकर आई हैं। आमिर को कई मौकों पर गौरी की तारीफ करते देखा जा चुका है।

