'वाराणसी' के बजट पर आया अपडेट (तस्वीर: एक्स/@Varanasi)

क्या एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का बजट 1,300 करोड़ है? यहां जानिए सचाई

लेखन ज्योति सिंह 05:49 pm Nov 19, 202505:49 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक एसएस राजामौली इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। जब से 'वाराणसी' की आधिकारिक घोषणा हुई है, इस परियोजना से जुड़ा कोई न कोई अपडेट सामने आ रहा है। पिछले दिनों चर्चा हुई कि राजामौली फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इसका कुल बजट 1,300 करोड़ होगा। इन दावों में कितनी सच्चाई है? आइए जानते हैं।