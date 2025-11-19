क्या एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का बजट 1,300 करोड़ है? यहां जानिए सचाई

क्या एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का बजट 1,300 करोड़ है? यहां जानिए सचाई
क्या है खबर?
मशहूर निर्देशक एसएस राजामौली इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। जब से 'वाराणसी' की आधिकारिक घोषणा हुई है, इस परियोजना से जुड़ा कोई न कोई अपडेट सामने आ रहा है। पिछले दिनों चर्चा हुई कि राजामौली फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इसका कुल बजट 1,300 करोड़ होगा। इन दावों में कितनी सच्चाई है? आइए जानते हैं।
बजट
बजट की खबरों में कोई सच्चाई नहीं
तेलुगु 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वाराणसी' के लिए अभी बजट तय नहीं है। निर्देशक ने निर्माता से निर्धारित बजट के बजाय पूरी स्वतंत्रता देने की मांग की है। बताया जाता है कि फिल्म का जो बजट होगा, उसका एक बड़ा हिस्सा VFX पर खर्च हाेगा। कई हॉलीवुड स्टूडियो पहले से ही इस परियोजना के साथ जुड़ गए हैं। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि बजट पर जो ऑनलाइन अनुमान लग रहे हैं, वह तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।
मुनाफा
मुनाफे का सौदा करना जानते हैं राजामौली
राजामौली द्वारा मुनाफे को बांटने के उनके अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। वह निर्देशक की मोटी फीस नहीं, बल्कि फिल्म की शुरुआत में थोड़ी सी रकम चाहते हैं। बाद में फिल्म रिलीज से हुए मुनाफे का 50 प्रतिशत तक हिस्सा चाहते हैं। निर्माताओं को अपना पूरा पैसा वापस मिलने के बाद, उन्हें दुनियाभर में हुई कमाई का आधा हिस्सा मिल जाता है। बता दें कि फिल्म 'वाराणसी' 2027 में रिलीज की जाएगी।