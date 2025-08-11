'कभी अलविदा ना कहना' को 19 साल पूरे, करण जौहर ने साझा कीं अनदेखी तस्वीरें
करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और किरण खेर ने अपनी अदाकारी का तड़का लगाया था। 'कभी अलविदा ना कहना' साल 2006 में दर्शकों के बीच आई थी और इसने रिलीज के 19 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर करण ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं।
कुछ प्रेम कहानियां समय से परे होती हैं- करण
करण ने लिखा, 'कुछ प्रेम कहानियां समय से परे होती हैं और आज भी उतनी ही प्रभावशाली होती हैं, जितनी कभी थीं। मेरे लिए 'कभी अलविदा ना कहना' हमेशा वैसी ही रहेगी। मेरी तीसरी फिल्म है और मैं इस बात से अभिभूत हूं कि सेट पर मेरे साथ इतने शानदार लोग थे, जिन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई जो बोल्ड और बहादुर थे।' बता दें कि 'कभी अलविदा ना कहना' को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
