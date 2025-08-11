'कभी अलविदा ना कहना' को 19 साल पूरे

'कभी अलविदा ना कहना' को 19 साल पूरे, करण जौहर ने साझा कीं अनदेखी तस्वीरें

लेखन दीक्षा शर्मा 02:35 pm Aug 11, 202502:35 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और किरण खेर ने अपनी अदाकारी का तड़का लगाया था। 'कभी अलविदा ना कहना' साल 2006 में दर्शकों के बीच आई थी और इसने रिलीज के 19 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर करण ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं।