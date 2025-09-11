बीमा प्रीमियम पर 22 सितंबर से लगेगा शून्य GST

बीमा प्रीमियम पर 22 सितंबर से लगेगा शून्य GST, जानिए पहले कैसे उठाएं लाभ

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:20 am Sep 11, 202507:20 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में GST दरों में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18 प्रतिशत GST पूरी तरह हटा दिया गया है। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। इसके साथ ही, पुनर्बीमा लागत पर भी GST की छूट दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से बीमा लेना आम लोगों के लिए आसान और सस्ता हो जाएगा।