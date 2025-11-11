दिल्ली विस्फोट का आज शेयर बाजार पर क्यों नहीं दिखा कोई असर? 

असर आर्थिक ढांचे पर नहीं पड़ता इन घटनाओं का असर विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकवादी हमले या सीमित तनाव जैसी घटनाओं का अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। ऐसी घटनाएं लोगों की भावनाओं को तो झटका देती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं होता। उत्पादन, कारोबार और खरीद-बिक्री पहले की तरह चलते रहते हैं, जिससे बाजार जल्दी संभल जाता है। निवेशकों को भी अब समझ आ गया है कि ऐसे हालात देश की तरक्की को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते।

स्थिरता कमाई और निवेशकों के भरोसे से बनी स्थिरता बाजार के मजबूत रहने की सबसे बड़ी वजह कंपनियों की लगातार बढ़ती कमाई और निवेशकों का भरोसा है। हाल के महीनों में कई कंपनियों की बिक्री और मुनाफे में अच्छा सुधार हुआ है, जिससे बाजार को सहारा मिला है। घरेलू निवेशक भी लगातार पैसा लगा रहे हैं, जिससे घबराहट नहीं फैलती। इन्हीं कारणों से लोग जानते हैं कि छोटी-मोटी घटनाएं बाजार की दिशा नहीं बदलतीं और लंबे समय में सब कुछ संतुलित रहता है।