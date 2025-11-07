एलन मस्क के खरबपति बनने की दिशा में क्या कुछ है चुनैतियां?

लक्ष्य

बड़े प्रदर्शन लक्ष्य

मस्क को यह पैकेज 12 चरणों में तभी मिलेगा जब वह टेस्ला के प्रदर्शन से जुड़े कठिन लक्ष्य पूरे करेंगे। उन्हें 10 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट बेचने होंगे, जबकि अभी तक एक भी नहीं बिका है। इसके साथ ही, 2 करोड़ कारों की बिक्री और 1 करोड़ सक्रिय FSD सब्सक्रिप्शन हासिल करने होंगे। इसके अलावा, टेस्ला की बाजार पूंजी 8.5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 750 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाना भी जरूरी होगा, जो फिलहाल बहुत दूर लगता है।