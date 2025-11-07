एलन मस्क के खरबपति बनने की दिशा में क्या कुछ है चुनैतियां?
क्या है खबर?
टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को कंपनी के शेयरधारकों ने 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 88,000 अरब रुपये) के ऐतिहासिक वेतन पैकेज की मंजूरी दी है। यह पैकेज कई देशों की GDP से भी अधिक है। हालांकि, यह मंजूरी मिलने के बावजूद मस्क को यह रकम तुरंत नहीं मिलेगी। इसे पाने के लिए उन्हें अगले 10 सालों में कई कठिन प्रदर्शन लक्ष्य पूरे करने होंगे, जो उन्हें दुनिया का पहला खरबपति बनाने की दिशा में बड़ी चुनौती साबित होंगे।
लक्ष्य
बड़े प्रदर्शन लक्ष्य
मस्क को यह पैकेज 12 चरणों में तभी मिलेगा जब वह टेस्ला के प्रदर्शन से जुड़े कठिन लक्ष्य पूरे करेंगे। उन्हें 10 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट बेचने होंगे, जबकि अभी तक एक भी नहीं बिका है। इसके साथ ही, 2 करोड़ कारों की बिक्री और 1 करोड़ सक्रिय FSD सब्सक्रिप्शन हासिल करने होंगे। इसके अलावा, टेस्ला की बाजार पूंजी 8.5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 750 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाना भी जरूरी होगा, जो फिलहाल बहुत दूर लगता है।
चुनौती
समय और जिम्मेदारियां भी है बड़ी चुनौती
मस्क को साढ़े सात साल तक टेस्ला के CEO पद पर बने रहना होगा और कंपनी के उत्तराधिकार की योजना तैयार करनी होगी। अगर वे इन लक्ष्यों में नाकाम होते हैं, तो उन्हें सीमित शेयर ही मिलेंगे। इसके साथ ही, स्पेस-X और xAI जैसी अन्य कंपनियों के चलते टेस्ला पर पूरा ध्यान देना उनके लिए मुश्किल है। इन सभी कारणों से मस्क का खरबपति बनना अभी आसान नहीं दिखता और यह सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा।