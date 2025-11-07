आज भी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 94 अंक टूटा सेंसेक्स 

टॉप गेनर्स में आज L&T फाइनेंस, BSE लिमिटेड और केफीन टेक ने क्रमशः 9.83 फीसदी, 8.76 फीसदी और 3.46 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वोडाफोन-आइडिया और AB कैपिटल के शेयरों में भी क्रमशः 3.45 फीसदी और 3.38 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। अंबर इंटरप्राइज, भारती एयरटेल, PG एलेक्टरोप्लास्ट, ABB इंडिया और सुजलॉन एनर्जी क्रमशः 7.73 फीसदी, 4.41 फीसदी, 3.96 फीसदी, 3.94 फीसदी और 3.77 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.48 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।