होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / एलन मस्क को टेस्ला से मिला रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ डॉलर का वेतन पैकेज
लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 07, 2025
07:54 am
क्या है खबर?

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क के 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 88,000 अरब रुपये) के वेतन पैकेज को मंजूरी मिल गई है। टेक्सास के ऑस्टिन में हुई कंपनी की वार्षिक बैठक में 75 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों ने इसके पक्ष में मतदान किया। AFP के अनुसार, यह किसी कॉर्पोरेट लीडर को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है, जो टेस्ला के प्रति मस्क की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है।

संभावना 

मस्क की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना 

इस पैकेज का उद्देश्य मस्क को अगले साढ़े सात साल तक टेस्ला से जोड़े रखना है। इस दौरान उनकी हिस्सेदारी कंपनी में 12 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। मंजूरी मिलने के बाद मस्क ने शेयरधारकों को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उनके भरोसे की बहुत सराहना करते हैं तथा टेस्ला के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से समर्पित रहेंगे।

विरोध

शेयरधारकों का समर्थन और विरोध 

टेस्ला की अध्यक्ष रॉबिन डेनहोम ने कहा कि मस्क को कंपनी में बनाए रखना टेस्ला के भविष्य के लिए अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मस्क कंपनी छोड़ते हैं, तो शेयरों में भारी गिरावट आ सकती है। वहीं, एक्टिविस्ट ग्रुप 'टेस्ला टेकडाउन' ने इस फैसले का विरोध किया और इसे विफलता पर इनाम बताया, यह कहते हुए कि बिक्री और सुरक्षा में कमी के बावजूद इतना बड़ा पैकेज अनुचित है।

लक्ष्य 

लक्ष्य पूरे करने पर मिलेगा पूरा पैकेज

मस्क को पूरा वेतन पैकेज तभी मिलेगा जब टेस्ला कुछ लक्ष्य पूरे करेगी। इनमें कंपनी का बाजार मूल्य 1.5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 132 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 2 लाख करोड़ डॉलर होना और 2 करोड़ टेस्ला कारों का उत्पादन शामिल है। इसके अलावा, परिचालन लाभ से जुड़े कई अन्य लक्ष्य भी तय किए गए हैं। फिलहाल, मस्क 500 अरब डॉलर (लगभग 44,000 अरब रुपये) से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।