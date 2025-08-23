अमेरिकी सरकार इंटेल में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

अमेरिकी सरकार इंटेल में खरीदेगी 10 फीसदी हिस्सेदारी, डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा

क्या है खबर?

अमेरिकी सरकार इंटेल में 10 फीसदी हिस्सेदारी लेने की योजना बना रही है। इसकी घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चिप निर्माता भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयरों में 7 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चिप निर्माता कंपनी को अमेरिका में कारखाने बनाने या विस्तार करने के लिए लगभग 10 अरब डॉलर (870 अरब रुपये) का फंड मिलेगा।