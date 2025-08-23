अमेरिकी सरकार इंटेल में खरीदेगी 10 फीसदी हिस्सेदारी, डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा
क्या है खबर?
अमेरिकी सरकार इंटेल में 10 फीसदी हिस्सेदारी लेने की योजना बना रही है। इसकी घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चिप निर्माता भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयरों में 7 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चिप निर्माता कंपनी को अमेरिका में कारखाने बनाने या विस्तार करने के लिए लगभग 10 अरब डॉलर (870 अरब रुपये) का फंड मिलेगा।
हिस्सेदारी
सरकार कैसे खरीदेगी हिस्सेदारी
ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिकी सरकार इंटेल में 9.9 फीसदी हिस्सेदारी 8.9 अरब डॉलर (करीब 775 अरब रुपये) या 20.47 डॉलर (करीब 1,780 रुपये)/शेयर में खरीदेगी। 43.33 करोड़ इंटेल शेयरों की खरीद CHIPS अधिनियम से प्राप्त 5.7 अरब डॉलर (495 अरब रुपये) के अवैतनिक अनुदान और सिक्योर एन्क्लेव कार्यक्रम के लिए दिए 3.2 अरब डॉलर (278 अरब रुपये) के वित्तपोषण से की जाएगी। इससे पहले सॉफ्टबैंक ने भी चिप निर्माता में 2 अरब डॉलर की हिस्सेदारी लेने पर सहमति जताई थी।
मुलाकात
ट्रंप की CEO से मुलाकात के बाद हुआ फैसला
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने शुक्रवार को इंटेल के CEO लिप-बू टैन से मुलाकात की थी। यह उनकी 11 अगस्त के बाद उनकी दूसरी मुलाकात थी, जब ट्रंप ने टैन से चीनी फर्मों के साथ उनके संबंधों को लेकर इस्तीफा देने की मांग की थी। संघर्षरत कंपनी के लिए यह समझौता सरकारी अनुदान को इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने का रास्ता खोलेगा। इससे ट्रंप और CEO टैन के साथ संबंध बेहतर होंगे।