गाजा में युद्धविराम लागू हुआ, इजरायली सेना पीछे हटी; नेतन्याहू ने हमास को दी ये धमकी
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को इजरायल के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद गाजा पट्टी में युद्धविराम लागू हो गया है। इजरायली सेना ने बताया कि स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से उसके सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे भारी सैन्य दबाव के साथ कूटनीतिक दबाव के चलते बंधकों को वापस लाने में सक्षम हुए हैं।
बयान
सेना ने दी पीछे हटने की जानकारी
इजरायली सेना ने कहा, 'युद्धविराम समझौता स्थानीय समयानुसार 12:00 बजे से प्रभावी हो गया है। सैनिकों ने युद्धविराम समझौते और बंधकों की वापसी की तैयारी में निर्धारित सीमा रेखा पर तैनाती शुरू कर दी। सेना की दक्षिणी कमान के सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं और किसी भी तात्कालिक खतरे को दूर करने के लिए काम करते रहेंगे।' सैनिकों की वापसी होते ही फिलिस्तीनी लोगों ने उत्तरी गाजा पट्टी की ओर लौटना शुरू कर दिया है।
बयान
नेतन्याहू ने हमास को दी धमकी
नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, "युद्धविराम के अगले चरणों में हमास का निरस्त्रीकरण किया जाएगा और गाजा से सैन्यीकरण हटा दिया जाएगा।" उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर युद्धविराम के उद्देश्य आसान तरीके से हासिल हो गए, तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हें कठिन तरीके से हासिल किया जाएगा।" उन्होंने ट्रंप को भी धन्यवाद दिया और इजरायली सुरक्षाबलों के साहस की सराहना की।
बंधक
इजरायल ने कैदियों की सूची जारी की
युद्धविराम लागू होने के 72 घंटे बाद हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इनमें मृत और जीवित दोनों बंधक शामिल हैं। इसके बदले इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायल ने आज रिहा किए जाने वाले 250 कैदियों की सूची भी जारी की है। इसके अलावा इजरायल 1,700 अन्य बंदियों को भी रिहा करेगा, जिन्हें 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद हिरासत में लिया गया था
ट्रंप
इजरायल जाएंगे ट्रंप, संसद को संबोधित करेंगे
द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार को इजरायल का दौरा करेंगे। एक अधिकारी के अनुसार, वे इजरायली संसद को संबोधित करेंगे और रिहा हुए बंधकों से मिलेंगे। हालांकि, सुरक्षा कारणों से वे तेल अवीव स्थित होस्टेजेस स्क्वायर नहीं जाएंगे। अधिकारी के अनुसार, आज दोपहर के आसपास इजरायली और अमेरिकी पक्षों के बीच फोन पर बातचीत में ट्रंप की टीम ने इजरायल दौरे की पुष्टि की है।