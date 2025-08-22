ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून

ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:48 pm Aug 22, 2025

क्या है खबर?

ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई और अब यह एक कानून बन गया है। नया कानून रियल मनी गेम्स (RMG) पर रोक लगाएगा और साथ ही ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगा। सरकार ने कहा कि यह कदम समाज और युवाओं को RMG के खतरों से बचाने के लिए जरूरी था। केंद्र सरकार का कहना है कि बिल की प्रभावी तारीख अधिसूचना के जरिए घोषित की जाएगी।