टिक-टॉक को लेकर जल्द अमेरिकी सरकार चीन के साथ कर सकती है समझौता
क्या है खबर?
टिक-टॉक को लेकर जल्द अमेरिका और चीन के बीच समझौता पूरा हो सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत में एक ढांचा तैयार हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इशारा दिया कि एक खास कंपनी से समझौता हो चुका है, जिसे अमेरिकी युवा बचाना चाहते थे। ट्रंप ने यह भी बताया कि वह शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करके समझौते को अंतिम रूप देंगे।
बातचीत
क्या हुई अब तक बातचीत?
मैड्रिड में अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधियों के बीच 2 दिन की बातचीत के बाद यह प्रगति हुई। बैठक में अमेरिका-चीन व्यापार विवाद और भारी आयात शुल्क पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि यूरोप में हुई बैठक सफल रही और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। शुरुआती महीनों में व्यापार तनाव बढ़ा था, जब दोनों ने एक-दूसरे के उत्पादों पर बड़े शुल्क लगाए थे। बाद में दोनों पक्षों ने शुल्क कम करने पर सहमति जताई, जो अस्थायी राहत थी।
तनाव
व्यापार तनाव और नई जांचें
बीजिंग ने हाल ही में अमेरिकी सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर दो जांचें शुरू कीं। इसमें अमेरिका से आने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स की डंपिंग-रोधी जांच और चीनी चिप उद्योग के साथ भेदभाव की जांच शामिल है। चीन ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात में देरी को लेकर भी दोनों देशों के बीच खींचतान है। ये तत्व ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग के लिए जरूरी माने जाते हैं।
विवाद
अमेरिका में टिक-टॉक विवाद
टिक-टॉक को लेकर अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। कानून के अनुसार, ऐप को किसी गैर-चीनी खरीदार को बेचना होगा या प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। पहले ट्रंप प्रतिबंध के पक्ष में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदला। उनका कहना है कि टिक-टॉक ने चुनाव में युवा मतदाताओं का समर्थन दिलाने में मदद की। यही वजह है कि प्रतिबंध को कई बार टाला गया और अब समझौते की कोशिश की जा रही है।